Демонстративният мач в Дубай ще се изиграе на 28 декември.

Арина Сабаленка
Снимка: БТА
Водачката в световната ранглиста по тенис Арина Сабаленка ще се изправи срещу Ник Кирьос в "Битка на половете" в Обединените арабски емирства в края на годината, съобщава Би Би Си.

27-годишната състезателка от Беларус и 30-годишният австралиец, в момента 652-ри в света при мъжете, ще играят един срещу друг в демонстративен мач в Дубай на 28 декември.

Четирикратната шампионка в Големия шлем при жените добави трофеите от Уимбълдън и от US Open към колекцията си през тази година, докато Кирьос има едва пет изиграни мача през сезона след завръщането си от контузия на китката, държала го далеч от корта за 18 месеца. Той не е играл в Тура на ATP от март, когато отпадна във втория кръг на турнира в Маями.

До момента са провеждани три издания на "Битката на половете" в тениса, най-известното от които е от 1973 година между Били Джийн Кинг и Боби Ригс, което Кинг печели със 6:4, 6:3, 6:3. Четири месеца преди това отново Ригс играе срещу австралийката Маргарет Корт и я побеждава със 6:2, 6:1, а през 1992 година Джими Конърс печели срещу Мартина Навратилова със 7:5, 6:2.

"Уважавам Ник и неговия талант изключително много, но не се съмнявайте, готова съм да играя най-добрия си тенис. Имам много респект към Били Джийн Кинг и нейния принос към женския спорт. Гордея се, че сега мога да представлявам дамския тенис и да бъда част от тази модерна версия на "Битката на половете", каза Сабаленка.

Кирьос, който достигна финал на Уимбълдън през 2022 година, заяви, че ще се наслади на мача срещу Сабаленка.

"Когато те предизвика световният номер 1, трябва да отвърнеш. Имам огромно уважение за Арина, тя е истински шампион", заяви австралиецът, който има 7 титли в кариерата си от веригата на ATP и е достигал до 13-ото място в световната ранглиста при мъжете.

