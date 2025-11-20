БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гергана Топалова започна с победа на сингъл на тенис турнира в Бока Ратон (САЩ)

Спорт
Във втория кръг Топалова ще играе срещу участващата с „уайлд кард“ Ейва Родригес (САЩ).

Гергана Топалова започна с победа на сингъл на тенис турнира в Бока Ратон (САЩ)
Снимка: Andrei Luca
Гергана Топалова намери място във втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей кортове в Бока Ратон (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под номер 6 в схемата българка победи представителката на домакините Анастасия Сисоева с 6:2, 4:6, 6:2 за 2:04 часа.

Топалова поведе с 5:0 по пътя към успеха в първия сет, но във втората част загуби три поредни гейма от 4:3 до 6:4.

Българката взе аванс от 5:0 в третия решителен сет и 6:2 затвори мача.

Във втория кръг Топалова ще играе срещу участващата с „уайлд кард“ Ейва Родригес (САЩ).

Диа Евтимова се класира за четвъртфиналите на двойки в същата надпревара.

Българката и Елена-Теодора Кадар (Румъния) спечелиха на старта със 7:6(5), 6:1 срещу Ейдън Ръсел (САЩ) и Сусана Сурада (Салвадор).

