Виктория Томова отбеляза прогрес в световната ранглиста

Виктория Томова отбеляза прогрес в ранглистата на WTA. Най-добрата българска тенисистка се изкачи с две места и вече заема 132 позиция в последната седмица на ноември. Българката е с 557 точки и с 208 зад последната в топ 100 Елена-Габриела Русе от Румъния.

Елизара Янева направи голям скок от 58 позиции и влезе в челните 400 на ранглистата на УТА. 18-годишната българка, която през септември стана шампионка на международния турнир в Пазарджик, достигна до финалите в Търнава. В решаващия мач тя отстъпи с 4:6, 6:3, 6:7(3) на чехкинята Луцие Хавличкова.

Начело на ранглистата е Арина Сабаленка (Беларус) с 10870 точки, следвана от Ига Швьонтек (Полша)с 8395, Коко Гоф (САЩ) с 6763 и други.