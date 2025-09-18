Арне Слот: Победихме Атлетико с манталитет

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот остана доволен от драматичната победа с 3:2 над Атлетико Мадрид в първия кръг на Шампионската лига. Англичаните пропиляха преднина от два гола, преди Ван Дайк да отбележи с глава във втората минута на добавеното време на двубоя и да донесе трите точки на своя тим.

"Ако искате да победите отбор като Атлетико, който също има невероятен манталитет, трябва да го направите и със собственото му оръжие, а това е именно манталитетът", каза Слот пред TNT Sports. "Мисля, че това показахме днес – че можем да ги победим и по този начин. Но смятам, че трябваше да си улесним нещата", добави нидерландският специалист.

По повод новото попълнение Александър Исак, който беше титуляр за Ливърпул за първи път в срещата с Атлетико, Арне Слот коментира:

"Мисля, че в 60-те минути, които игра, той ми се стори доста стабилен, така че не изглеждаше сякаш вече беше много уморен след 10 минути. Може да играе на това ниво доста добре, така че това беше най-позитивното нещо. Може да играе футбол и че е радост да го гледаш. Това не е изненада за мен, но може би беше по-здрав физически, отколкото очаквах“, добави Слот.