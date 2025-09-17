БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гол в добавеното време донесе успеха на Ливърпул над Атлетико Мадрид

Милен Костов
Мърсисайдци пропиляха аванс от два гола, но стигнаха до трите точки.

Ливърпул
Снимка: БТА
Слушай новината

Ливърпул победи Атлетико Мадрид с 3:2 в мач от първия кръг на груповата фаза на Шампионска лига. Шампионите на Висшата лига стигнаха до успеха с гол в 91-ата минута.

Мърсисайдци упражниха домакински натиск и откриха резултата още в 4-ата минута. Мохамед Салах стреля от пряк свободен удар и топката се отби от крака на Анди Робъртсън, преди да попадне във вратата на Ян Облак.

По-малко от две минути по-късно шампионът на Англия удвои преднината си. Райън Гравенберх изведе Мохамед Салах в наказателното поле и египтянинът се разписа с шут в далечния ъгъл.

Маурицио Мариани отсъди наказателен удар в полза на домакините в 35-ата минута за игра с ръка на Клеман Ленгле. Главният арбитър промени решението си след намесата на ВАР.

В добавеното време на първата част гостите намалиха изоставането си. Маркос Йоренте промуши топката между краката на Ибрахима Конате и я изпрати в далечния ъгъл.

След почивката футболистите в червено пропуснаха добра възможност да върнат аванса си от два гола. Мохамед Салах завърши контраатака с удар в лявата греда.

Испанците възобновиха равенството 10 минути преди края на редовното време. Маркос Йоренте изравни с шут от воле извън наказателното поле.

В добавеното време на двубоя англичаните стигнаха до успеха. Капитанът Върджил ван Дайк засече с глава центриране от ъглов удар на Доминик Собослай. След гола наставникът на гостите Диего Симеоне получи червен картон след сблъсъци с домакински фенове.

