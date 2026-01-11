БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Томас Франк: Всеки със състезателен характер би реагирал така, както реагира Палиня

Мениджърът на Тотнъм коментира сблъсъците в края на двубоя с Астън Вила, който "шпорите" загубиха с 1:2 и отпаднаха от турнира за ФА Къп

Снимка: БТА
Слушай новината

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк обвини нападателя на Астън Вила Оли Уоткинс, че е започнал мелето след последния съдийски сигнал след загубата на неговия отбор с 1:2 в третия кръг на турнира за ФА Къп.

Вила удържа атаките на "шпорите" през второто полувреме, след като головете на Емилиано Буендия и Морган Роджърс им дадоха контрол до почивката в Северен Лондон.

Полузащитникът на Тотнъм Жоао Палиня беше вбесен, когато Уоткинс и други играчи на Вила отидоха да празнуват пред своите фенове, като играчи от двата отбора бяха замесени в грозни сцени.

„Видях какво се случи. Разбира се, всичко е въпрос на това да запазиш хладнокръвие. Играчите дадоха всичко, всичко на терена, но загубихме оспорван мач. Сезонът не върви перфектно. Мисля, че Оли Уоткинс е много провокативен. Начинът, по който той отива да празнува пред феновете на Вила и се разхожда до Жоао беше изключително грозен. Всеки, който има състезателен характер може да реагира така“, заяви Франк пред медиите.

Отпадането от ФА Къп задълбочи проблемите на Франк, тъй като отборът му отново се провали у дома, след като спечели само два пъти в десет мача от Висшата лига пред собствена публика.

След загубата с 2:3 от Борнемут в средата на седмицата няколко играчи се включиха в разгорещени дискусии с феновете, а капитанът Кристиан Ромеро беше наказан, след като получи допълнителна санкция от един мач, тъй като не напусна терена своевременно след червения си картон срещу Ливърпул.

#Томас Франк #ФК Тотнъм #Жоао Палиня

