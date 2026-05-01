Австралиецът Бен О'Конър повежда отбора на Джайко Алула в Обиколката на Италия

Първи три етапа ще се проведат на територията на България, а състезанието ще бъде излъчвано пряко по БНТ 3.

Австралиецът Бен О'Конър ще бъде лидер на отбора на Джайко Алула на започващата след точно седмица Обиколка на Италия, чиито първи три етапа ще се проведат на територията на България.

От Джайко станаха първият тим, който официално съобщава на кои осем състезатели ще разчита в Джирото, което стартира на 8 май в Несебър и което ще бъде излъчвано на живо по БНТ 3. Преди две години О'Конър се нареди четвърти в класацията за "розовата фланелка".

В кариера си О'Конър има една етапна победа в Обиколката на Италия, две етапни победи в Обиколката на Франция и един етапен успех в Обиколката на Испания.

Освен него в Джайко залагат още на германеца Паскал Акерман и нидерландеца Кун Бауман. Акерман спечели класирането по точки в Джирото през 2019 година и има общо три етапни победи. Бауман пък бе най-добрият състезател в италианските планини през 2022 година, когато записа и два етапни успеха.

Ето и целия отбор на Джайко Алула за Джиро д'Италия:

Паскал Акерман (Германия)
Кун Бауман (Нидерландия)
Боб Доналдсън (Великобритания)
Феликс Енгелхард (Германия)
Алън Хатърли (Южна Африка)
Кристофър Юл-Йенсен (Дания)
Бен О’Конър (Австралия)
Андреа Вендраме (Италия)

# Бен О'Конър #Джиро д'Италия 2026

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Свлачище затвори пътя Пампорово - Смолян, въведени са обходни маршрути
2
Свлачище затвори пътя Пампорово - Смолян, въведени са обходни маршрути
Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското въстание
3
Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското...
С историческа възстановка в Клисура отбелязват годишнината от Априлското въстание
4
С историческа възстановка в Клисура отбелязват годишнината от...
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
5
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
Заради Ормузкия проток: Тръмп обмисля изтегляне на американските войски от Испания и Италия
6
Заради Ормузкия проток: Тръмп обмисля изтегляне на американските...

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
3
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
5
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

