Австрия вкара 10 гола на Сан Марино

Австрия постигна разгромна победа с 10:0 над Сан Марино — официално най-ниско класирания отбор в ранглистата на ФИФА — в мач от квалификациите за световното първенство по футбол. Това бе пета поредна победа за австрийците, които затвърдиха лидерската си позиция в Група H.

36-годишният нападател Марко Арнаутович отбеляза четири гола и с общо 45 попадения се превърна в голмайстор №1 в историята на националния отбор на Австрия.

Същевременно Босна и Херцеговина изпусна победата срещу Кипър, след като допусна изравнителен гол в добавеното време за крайното 2:2. Това даде възможност на Австрия да се откъсне с две точки на върха и да запази мач в аванс.

Холандия се наложи с 4:0 над Малта, като звездите от Висшата лига Коди Гакпо (Ливърпул) и Тиджани Рейндерс (Манчестър Сити) бяха в основата на успеха. Гакпо отбеляза два пъти, а Рейндерс добави още едно попадение. В края на мача се разписа и Мемфис Депай, който увеличи головата си сметка с националния екип на рекордните 53 гола.

С тази победа "оранжевите" се изкачиха на три точки пред Полша и Финландия в Група G. Финландия, която има мач повече, победи Литва с 2:1, докато Полша ще се изправи срещу същия съперник в неделя.

В един от най-очакваните сблъсъци на вечерта, Хърватия — финалист от 2018 г. и полуфиналист от 2022 г. — завърши 0:0 като гост на Чехия. Срещата не оправда високите очаквания, но позволи на хърватите да останат начело в своята група.