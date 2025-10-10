БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Австрия вкара 10 гола на Сан Марино

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

36-годишният нападател Марко Арнаутович отбеляза четири гола и с общо 45 попадения се превърна в голмайстор №1 в историята на националния отбор на Австрия.

Марко Арнаутович
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Австрия постигна разгромна победа с 10:0 над Сан Марино — официално най-ниско класирания отбор в ранглистата на ФИФА — в мач от квалификациите за световното първенство по футбол. Това бе пета поредна победа за австрийците, които затвърдиха лидерската си позиция в Група H.

36-годишният нападател Марко Арнаутович отбеляза четири гола и с общо 45 попадения се превърна в голмайстор №1 в историята на националния отбор на Австрия.

Същевременно Босна и Херцеговина изпусна победата срещу Кипър, след като допусна изравнителен гол в добавеното време за крайното 2:2. Това даде възможност на Австрия да се откъсне с две точки на върха и да запази мач в аванс.

Холандия се наложи с 4:0 над Малта, като звездите от Висшата лига Коди Гакпо (Ливърпул) и Тиджани Рейндерс (Манчестър Сити) бяха в основата на успеха. Гакпо отбеляза два пъти, а Рейндерс добави още едно попадение. В края на мача се разписа и Мемфис Депай, който увеличи головата си сметка с националния екип на рекордните 53 гола.

С тази победа "оранжевите" се изкачиха на три точки пред Полша и Финландия в Група G. Финландия, която има мач повече, победи Литва с 2:1, докато Полша ще се изправи срещу същия съперник в неделя.

В един от най-очакваните сблъсъци на вечерта, Хърватия — финалист от 2018 г. и полуфиналист от 2022 г. — завърши 0:0 като гост на Чехия. Срещата не оправда високите очаквания, но позволи на хърватите да останат начело в своята група.

#Световни квалификации по футбол в зона Европа #Марко Арнаутович

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
2
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
3
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са...
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
4
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в Елените
5
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж...
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда в село Николово
6
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Европейски футбол

Мбапе отново е в центъра на вниманието във Франция
Мбапе отново е в центъра на вниманието във Франция
Гатузо с въпросителни в състава на Италия преди мача с Естония Гатузо с въпросителни в състава на Италия преди мача с Естония
Чете се за: 01:55 мин.
Томас Тухел критикува публиката на „Уембли“: Не получихме никаква енергия от трибуните Томас Тухел критикува публиката на „Уембли“: Не получихме никаква енергия от трибуните
Чете се за: 03:07 мин.
Англия с убедителна победа над Уелс Англия с убедителна победа над Уелс
Чете се за: 02:40 мин.
Финландия записа важни три точки по пътя към Мондиал 2026 Финландия записа важни три точки по пътя към Мондиал 2026
Чете се за: 01:15 мин.
Станимир Стоилов: Далеч сме от мястото, където искам да бъдем Станимир Стоилов: Далеч сме от мястото, където искам да бъдем
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

Вижте документа, подписан между Израел и Хамас
Вижте документа, подписан между Израел и Хамас
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Чете се за: 02:45 мин.
Вдигане на тежести
Проверяват електропреносната мрежа в Елените Проверяват електропреносната мрежа в Елените
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Прокуратурата разпитва зам.-кмета по екология на Столичната община...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
7,4 по Рихтер разтърси Филипините
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Дете е жертва на поредна масирана руска атака срещу Украйна
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Кой ще бъде носителят на Нобеловата награда за мир?
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ