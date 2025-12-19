Вторият син на Златан Ибрахимович също подписа с Милан

17-годишният син на Златан Ибрахимович - Винсънт, подписа договор с Милан и ще играе за втория отбор на "росонерите", редом до брат си Максимилиан, обявиха от клуба, цитиран от АФП.

"Винсънт Златан Сегер Ибрахимович подписа първия си професионален договор. Халфът ще бъде част от тима Милан Футуро, който се занимава с прогреса и развитието на младите таланти", написаха от Милан.

Милан Футуро играе в Серия D - четвъртото ниво в Италия и е на четвърто място в групата си.

Винсънт Ибрахимович е преминал през всички формации на "росонерите" и по националност е швед като баща си. Той ще се събере в тима с по-големия си брат - Максимилиан, който е с 2 години по-голям и попадна в разширения състав на мъжкия отбор за полуфинала срещу Наполи за Суперкупата на Италия, загубен с 0:2.