Автогол помогна на Черно море да спечели гостуването си на Локомотив Пловдив

Черно море победи Локомотив Пловдив с минималното 1:0 в мач от първия плейофен кръг на Първа лига. "Моряците" стигнаха до трите точки след автогол.

След 8 минути игра на стадион "Локомотив" в Пловдив Димитър Тонев получи контузия и бе заменен принудително от Селсо Сидни. Десет минути по-късно попадение на нападателя бе отменено заради засада.

Първият точен изстрел за "смърфовете" дойде в 42-ата минута. Кристиан Томов изби в горната греда удар от движение на Жоел Цварц.

Варненци откриха резултата в добавеното време на първата част. Лукаш Райън си отбеляза автогол, в опит да изчисти с глава центриране във вратарското поле.

След почивката двата отбора си размениха по един точен удар, но до нов гол не се стигна. В 83-ата минута Кристиан Томов се справи с удар на резервата Лами.

Черно море измести Локомотив Пловдив от 5-ото място в класирането. Варненци имат 47 пункта, докато пловдивчани са с точка по-малко.