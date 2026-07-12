Автомобил се запали на АМ „Тракия“ в посока София, движението е затруднено

Лек автомобил се запали на 341-вия километър на автомагистрала „Тракия“ между пътните възли Камено и Ветрен в посока София. По първоначална информация при инцидента няма пострадали. Пътуващите в автомобила са успели да излязат навреме, преди пламъците да обхванат превозното средство.

Заради пожара в района се е образувало километрично задръстване. По информация на шофьори колоната от автомобили е достигнала около 5 километра. Допълнително затруднение за движението е създал и засиленият неделен трафик, тъй като много хора се прибират от Черноморието към вътрешността на страната.

Причините за възникването на пожара все още се изясняват.