Байерн продаде Коман на Ал-Насър

Шампионът на Германия Байерн (Мюнхен) продаде нападателя Кингсли Коман в саудитския Ал-Насър. Играчът е подписал тригодишен договор с новия си тим, като баварците ще получат 25 милиона евро за правата му.

"Ал-Насър подписа договор с френската звезда Кингсли Коман. Неговият договор е до 2028", пишат от Ал-Насър в социалните мрежи.

29-годишният Коман се присъедини към Байерн от Ювентус през 2015 и прекара два сезона при баварците под наем. Те направиха трансфера постоянен през 2017 срещу 21 милиона евро, а нападателят записа 339 мача, 72 гола и 71 асистенции за отбора.

Коман напуска Мюнхен като деветкратен шампион на Германия. Той вкара единственото попадение за Байерн при победата с 1:0 срещу ПСЖ във финала на Шампионската лига през 2020.