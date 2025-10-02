БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България има своя 149-ти тото милионер

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Печелившата комбинация в играта е 2, 8, 16, 23, 39, 43.

българия своя 149 тото милионер
Слушай новината

Само четири дни след като националният ни волейболен отбор спечели сребърните медали на световното първенство във Филипините и предизвика вълна от гордост и аплодисменти, страната ни може да се похвали и със своя 149-ти тото милионер.

Късметлията е от София и е участвал с пълно комбиниране по седем числа в четирите области на фиша със залог от 42.00 лева. Печелившата комбинация в играта е 2, 8, 16, 23, 39, 43. Освен милионерския джакпот от 2 911 521 лева, играчът прибавя към печалбата си и шест петици на обща стойност 10 791 лева. Така сумата, която получава, достига впечатляващите 2 922 313 лева.

Само в рамките на четири седмици бяха спечелени три милионерски джакпота от играта 6/49 на обща стойност 8 милиона лева, а всички игри на тотализатора през септември донесоха печалби за над 20 милиона лева.

Принос към късметлийския тираж има и световният шампион по плуване в ледени води Цанко Цанков, който бе специален гост водещ на предаването днес.

С игрите на Спорт Тото и Държавна лотария се оказва подкрепа и на българските спорт и култура.

#ТОТО 2 #тото милионер

