България отбелязва ново най-ниско ниво на откази за визи за САЩ

от БНТ
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Снимка: илюстративна
България отбеляза ново най-ниско ниво на отказите за туристически и бизнес визи за САЩ в рамките на американската финансова 2025 година. Това показват публикуваните днес официални данни на Държавния департамент.

Постигнатият процент от 5,11, най-ниският за страната ни от почти две десетилетия, непосредствено след отчитането на рекорден спад за предходната финансова година, ясно показва, че България бележи стабилен и видим напредък по изпълнението на този основен критерий за включване на страната ни в Програмата на САЩ за безвизово пътуване.

"Постигането на още по-нисък процент откази е уверена стъпка по пътя към реализирането на тази тратегическа цел за страната ни", коментира министърът на външните работи Георг Георгиев.

"Изразявам благодарност към българските граждани за отговорното, честно и открито отношение към процеса по кандидатстване през изминалата година. Само с общите усилия на държавата по изпълнението на техническите критерии и на кандидатите за визи, които подхождат подготвени към този процес, можем да постигнем успех", допълва още той.

Първият ни дипломат отдава основно значение за този напредък и на ефективната координация и съвместна работа с американските ни партньори, както и засиленото междуинституционално сътрудничество в областта на сигурността.

С навлизането в новата финансова година за САЩ, Министерството на външните работи обръща внимание, че при толкова ниски стойности всеки отделен отказ оказва влияние върху общия национален резултат, който не трябва да надвишава изискуемия праг от 3%. Затова е важно всяко заявление за виза да бъде внимателно подготвено, коректно подадено и честно представено пред консулските служби на САЩ.

#издаване на визи #САЩ #България

