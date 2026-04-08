България поведе на Северна Македония за "Били Джийн Кинг Къп" след успех на Лидия Енчева

Лидия Енчева даде аванс на България в мача срещу Република Северна Македония от турнира "Били Джийн Кинг Къп", неофициално световно отборно първенство по тенис за жени.

Енчева спечели убедително първия сингъл срещу Зара Зафировска с 6:1, 6:2 само за 58 минути в пул В на надпреварата от група II на зона Европа/Африка в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

Денислава Глушкова ще играе във втория мач поединично между първите ракети на двата състава срещу Сара Митевска и при успех ще донесе трета поредна победа на момичетата на капитана Магдалена Малеева.

Българките вече се справиха с Република Южна Африка и с Мароко, като в групата им остава още един двубой срещу Египет в петък.

След изиграването на срещите всеки срещу всеки, първият тим от едната група ще играе срещу втория от другата, като победителите ще се изкачат в Група I на зона Европа/Африка.