България с три финала в първия ден на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент

Българските състезатели се класираха за три финала в първия квалификационен ден на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан.

Димитър Димитров, Раян Радков и Даниел Трифонов намериха място сред най-добрите осем на уредите земя, кон с гривни и халки.

В квалификациите на земя Димитър Димитров се нареди сред финалистите с оценка от 12.750 точки, което му отреди шестото място в подреждането. Другият български представител в този уред – Даниел Трифонов – остана на косъм от финала, след като с 12.000 точки зае деветата позиция и е първа резерва.

Трифонов обаче си осигури участие във финала на халки. Състезателят на „Левски–Спартак“, възпитаник на треньора Илия Янев, записа 12.250 точки и се класира със седми резултат. В същата квалификация Йоан Иванов завърши на 11-о място с оценка 11.650 точки.

Силно представяне записа и Раян Радков на кон с гривни. Гимнастикът, който през сезона има три победи на този уред в италианското първенство, се класира за финала с четвърти резултат – 13.500 точки.

Даниел Трифонов, който в състезанието е заявен на пет от шестте уреда, завърши 15-и на кон с гривни с оценка 11.500 точки.

Утре квалификациите при мъжете продължават с изпълненията на прескок, успоредка и висилка, а при жените – на земя и греда.