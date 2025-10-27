България със 16 състезатели на Балканския шампионат по крос кънтри бягане

16 състезатели ще представят България на Балканския шампионат по крос кънтри бягане в Румъния на 8 ноември, съобщиха от БФЛА.



В състава очаквано са новите национални шампиони Иво Балабанов при мъжете и Девора Аврамова при жените, които спечелиха титлите през уикенда на Държавното първенство в Пирдоп, както и първенците в другите възрастови групи.

Българската делегация със състезателите и треньорите ще наброява 22 души, като 10 от тях (7 състезатели и 3 официални лица) ще участват със средства от Балканската атлетика, а за още 10 БФЛА осигури финансиране.

Състав на България за Балканското първенство по крос кънтри бягане:

Юноши под 20 години: Павел Здравков, Ангел Дарандашев и Панчо Панчев с треньор Атанас Иванов.

Девойки под 20 години: Памела Ени, Аника Атанасова и Стефания Любенова с треньори Иван Михайлов и Крум Крумов (самофинансиране)

Младежи под 23 години: Станислав Рашков с треньор Стоян Владков

Девойки под 23 години: Светлозара Грозданова с треньор Стоян Владков

Мъже: Иво Балабанов, Иван Андреев, Атанас Куцаров и Стоян Владков с треньор Желязко Желев

Жени: Девора Аврамова, Силвия Георгиева, Билсерин Сюлейман и Маринела Цекова (самофинансиране) с треньор Иван Попов.