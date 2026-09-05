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България влезе в топ 16 на Световната купа по пикълбол при историческия си дебют

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Спорт
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Националният отбор записа четири победи в Дананг, включително успех над Белгия в елиминациите, преди да отстъпи пред силния състав на Франция

българия влезе топ световната купа пикълбол историческия дебют
Снимка: БТА
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България завърши сред 16-те най-добри отбора на Световната купа по пикълбол в Дананг, Виетнам, при историческото си първо участие с официален национален тим. Българските състезатели записаха четири победи по пътя си до осминафиналите на надпреварата.

Националите преминаха без поражение през груповата фаза, в която постигнаха три последователни успеха. Началото беше поставено с категоричното 6:0 срещу Бонайре.

Във втория си двубой България срещна далеч по-сериозна съпротива от Сингапур, но успя да измъкне драматична победа с 4:3. В последната среща от групата националите се наложиха убедително над Перу с 5:1 и си осигуриха участие в директните елиминации.

Силното представяне продължи и на 1/16-финалите. Българският състав преодоля Белгия с 4:1 победи и намери място сред най-добрите 16 отбора на Световната купа.

На осминафиналите пътят на националите беше спрян от силния тим на Франция, който спечели сблъсъка с 4:0. Поражението сложи край на българското участие, но дебютът приключи с престижно класиране сред водещите отбори в турнира.

България беше представена в Дананг от Антоанета Тоскова, Кристин Павлов, Мария Демирева, Мартин Станчев, Росен Найденов и Васил Язаджиев. Капитан на националния отбор при мъжете и жените над 19 години е Станимир Стойчев.

Представянето във Виетнам е важна крачка за развитието на пикълбола у нас и за присъствието на България на международната сцена в един от най-бързо развиващите се спортове в света.

#Световна купа по пикълбол във Виетнам #национален отбор на България по пикълбол

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