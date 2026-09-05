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Лъчезар Даскалов спечели втори бронз за сезона в Европейската купа

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Спорт
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Българският талант се качи на подиума в скоростта при юношите до 17 години в Имст и заема второ място в генералното класиране преди последния кръг

Лъчезар Даскалов спечели втори бронз за сезона в Европейската купа
Снимка: пресслужба БФка
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Лъчезар Даскалов спечели бронзов медал в дисциплината скорост на Европейската купа по спортно катерене за юноши и девойки в Имст, Австрия. Българският състезател завърши трети при юношите до 17 години и за втори път през този сезон се качи на подиума в надпреварата.

Даскалов даде заявка за силно представяне още в квалификациите, където зае третото място с време от 6.39 секунди и заслужи място във финалната фаза.

Българинът продължи убедително и в директните елиминации. На осминафиналите записа 6.35 секунди, а на четвъртфиналите премина трасето за 6.38.

Най-силното му време дойде на полуфинала – 6.06 секунди. То обаче не беше достатъчно за място в големия финал, след като германецът Мориц Мюлер го изпревари само с осем стотни от секундата. Впоследствие Мюлер спечели и състезанието.

В малкия финал Даскалов отново показа класа и с 6.25 секунди категорично надделя над Ахмет Чакир от Турция, за да заслужи бронзовото отличие. Второто място в Имст остана за поляка Антони Марчиш.

Това е втори бронзов медал за българина от Европейската купа през 2026 година след третото му място в Санкт Пьолтен. С постоянните си резултати Даскалов заема втора позиция в генералното класиране в скоростта при юношите до 17 години преди последния кръг в Лайпциг.

Надпреварата в Имст продължава до 6 септември с дисциплината трудност. България ще бъде представена от Ева Стенкова, Ида Христоскова и Никол Петкова при девойките до 17 години, Георги Мерджанов при юношите до 17 години и Стефан Кирчев при юношите до 19 години.



#Европейска купа по спортно катерене за юноши и девойки в Имст #Лъчезар Даскалов

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