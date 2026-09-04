Калояна Налбантова приключи силното си представяне в Шънчжън на четвъртфиналите

Калояна Налбантова приключи участието си на четвъртфиналите на силния турнир по бадминтон от категория "HSBC BWF World Tour Super 750“ в Шънчжън, Китай, с награден фонд от 1,25 милиона долара.

20-годишната българка отстъпи на деветата в световната ранглиста Томока Миядзаки от Япония с 12:21, 11:21. Двубоят продължи 35 минути, а японката успя да наложи превъзходството си и в двата гейма.

Въпреки поражението Налбантова изпраща изключително силно дебютното си участие в турнир от категория "Super 750“. Българката постигна две последователни победи и за първи път в кариерата си достигна до четвъртфинал на състезание от подобен ранг.

Най-впечатляващият ѝ успех дойде в предишния кръг, когато Налбантова елиминира шестата поставена и световна шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон. Българката се наложи над представителката на Тайланд с 22:20, 21:17 и си осигури място сред най-добрите осем в Шънчжън.

Така Налбантова приключва участието си в Китай с четвъртфинал и престижна победа над една от утвърдените състезателки в световния бадминтон.