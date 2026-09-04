Калояна Налбантова приключи силното си представяне в Шънчжън на четвъртфиналите

20-годишната българка отстъпи на деветата в света Томока Миядзаки, след като по пътя си елиминира бившата световна шампионка Ратчанок Интанон
Калояна Налбантова приключи участието си на четвъртфиналите на силния турнир по бадминтон от категория "HSBC BWF World Tour Super 750“ в Шънчжън, Китай, с награден фонд от 1,25 милиона долара.
20-годишната българка отстъпи на деветата в световната ранглиста Томока Миядзаки от Япония с 12:21, 11:21. Двубоят продължи 35 минути, а японката успя да наложи превъзходството си и в двата гейма.
Въпреки поражението Налбантова изпраща изключително силно дебютното си участие в турнир от категория "Super 750“. Българката постигна две последователни победи и за първи път в кариерата си достигна до четвъртфинал на състезание от подобен ранг.
Най-впечатляващият ѝ успех дойде в предишния кръг, когато Налбантова елиминира шестата поставена и световна шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон. Българката се наложи над представителката на Тайланд с 22:20, 21:17 и си осигури място сред най-добрите осем в Шънчжън.
Така Налбантова приключва участието си в Китай с четвъртфинал и престижна победа над една от утвърдените състезателки в световния бадминтон.