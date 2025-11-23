Българските боксьори до 23 г. научиха съперниците си на еврошампионата

Седем български таланта ще се качат на ринга.
Българските национали по бокс научиха пътя, който трябва да изминат, за да стигнат до върха на европейското първенство по бокс до 23 години в Будапеща.
Седем български таланта ще се качат на ринга в унгарската столица, където от 23 до 30 ноември ще изгреят новите звезди на Стария континент. Водени от Жоел Арате и Валентин Поптолев те ще опитат да извлекат максимума и да направят така, че България да се гордее с представянето им. Конкуренцията ще бъде изключително сериозна, а заявки са подали над 350 боксьори от 35 държави.
Най-големи надежди се възлагат на трикратния европейски шампион в тази възраст и носител на общо седем златни медала от европейски първенства – Радослав Росенов, бронзов медалист от последното световно първенство за мъже в Ливърпул. Към финал гледа и петият от шампионата на планетата – Уилиам Чолов. В отбора са още талантливи боксьори и медалисти за младежи и юноши като Викторио Илиев, Семион Болдирев, Румен Руменов, Стелиан Страхилов и Кирил Георгиев.
Първите съперници на националите в Будапеща:
Радослав Росенов (60 кг) – Крушито Ковач (Унгария)
Викторио Илиев (65 кг) – Алхазур Магамадов (Норвегия)
Румен Руменов (70 кг) – Лука Никабадзе (Грузия)
Стелиан Страхилов (75 кг) – Тадж О`Донъл (Ирландия)
Уилиам Чолов (80 кг) – Михаил Цамалидис (Гърция)
Семион Болдирев (85 кг) – Игор Рондош (Полша)
Кирил Георгиев (+92 кг) – Микс Берзинс (Латвия)