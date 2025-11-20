БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Красимир Инински мотивира националите по бокс преди еврошампионата в Будапеща

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
България ще има седем представители на европейското първенство за мъже и жени до 23 години.

Уилиам Чолов, Красимир Инински, Радослав Росенов
Снимка: БФ Бокс / startphoto.bg
Президентът на Българска федерация бокс Красимир Инински посети последната тренировка на националния отбор преди европейското първенство за мъже и жени до 23 години в Будапеща.

Той изпрати лично боксьорите, мотивирайки ги да дадат най-доброто от себе си в унгарската столица.

„Благодаря ви, че дадохте максимума от себе си в хода на подготовката. Ние, в лицето на федерацията, се постарахме да ви осигурим всички необходимо, за да се намирате в най-добрата възможна форма. За някои от вас това е първи такъв форум, за други – последен. Пожелавам ви да оставите душите и сърцата си на ринга, за да материализирате всички лишения и труд, които вложихте в последните седмици. Накарайте ни да се гордеем с вас и отстоявайте себе си пред всеки съперник. Всеки от вас е достоен да се качи на почетната стълбичка и да се върне като шампион и медалист“, каза Инински на националите.

Отборът, воден от треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев, пътува за Будапеща в петък, 21 ноември. Шампионатът започва в събота, когато ще се проведе жребият за отделните категории. България ще бъде представена от седем национали – Радослав Росенов, Викторио Илиев, Румен Руменов, Стелиан Страхилов, Уилиам Чолов, Семион Болдирев и Кирил Георгиев.

#Красимир Инински #Български национален отбор по бокс

