БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Лукойл" с позиция за България: Особеният...
Чете се за: 01:35 мин.
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу...
Чете се за: 01:05 мин.
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българските национали гледат уверено към еврошампионата по бокс за мъже и жени до 23 години

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Седем боксьори ще защитават честта на България.

Жоел Арате Радослав Росенов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Българският национален отбор по бокс заминава в петък с високи амбиции за европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години. Шампионатът ще се проведе от 22 до 30 ноември в Будапеща.

Седем боксьори ще защитават честта на България в унгарската столица, а целта пред тях е минимум два медала. Най-големи надежди се възлагат на трикратния шампион в тази възраст – Радослав Росенов, бронзов медалист от последното световно първенство в Ливърпул. Към финал гледа и петият от шампионата на планетата – Уилиам Чолов. В отбора са още талантливи боксьори и медалисти за младежи и юноши като Викторио Илиев, Семион Болдирев, Румен Руменов, Стелиан Страхилов и Кирил Георгиев.

„Готови сме за европейското първенство. Момчетата тренираха много усърдно, вложиха се максимално и слушаха какво им говорим през цялото време. Направихме хубав лагер в Гърция, за което благодаря на президента на федерацията Красимир Инински. Сега трябва да материализираме положения труд. Отиваме със седем боксьори, а целта минимум е два медала. Разбира се, очаквам всеки от тях да спечели отличие, имат нужния потенциал и умения. Въпрос е и на малко късмет. Нормално е най-големите надежди да са насочени към Радослав Росенов, който отива за рекордна четвърта титла. Няма боксьор в историята, който да го е правил. Уилиам Чолов също е утвърден вече в тази възраст, за него това е последно първенство до 23 години и вярвам, че може да играе финал. Другите момчета също имат качествата да спечелят медали, не отписваме нито един“, каза треньорът на националния отбор Жоел Арате.

Той ще води състава заедно със своя помощник Валентин Поптолев.

Съставът на България:

Радослав Росенов – 60 кг
Викторио Илиев – 65 кг
Румен Руменов – 70 кг
Стелиан Страхилов – 75 кг
Уилиам Чолов – 80 кг
Семион Болдирев – 85 кг
Кирил Георгиев - +92 кг

#Български национален отбор по бокс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
1
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
3
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
4
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
5
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
България се завръща на "Евровизия": БНТ определя регламента за избор на изпълнители
6
България се завръща на "Евровизия": БНТ определя...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
4
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Честит юбилей на Мария Петрова
6
Честит юбилей на Мария Петрова

Още от: Други спортове

Празник за любителите на екстремните спортове – започва Банско Филм Фест 2025
Празник за любителите на екстремните спортове – започва Банско Филм Фест 2025
Цанко Цанков с дарение на Музея на спорта Цанко Цанков с дарение на Музея на спорта
Чете се за: 00:42 мин.
Весела Лечева и посланикът на Италия със съвместни инициативи преди Милано–Кортина Весела Лечева и посланикът на Италия със съвместни инициативи преди Милано–Кортина
Чете се за: 03:00 мин.
Шампиони по спортни танци от 28 държави идват за турнира Купа Бургас Шампиони по спортни танци от 28 държави идват за турнира Купа Бургас
Чете се за: 01:30 мин.
Станка Златева откри нова зала във Ветрино Станка Златева откри нова зала във Ветрино
Чете се за: 01:22 мин.
БНТ ще излъчи финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика БНТ ще излъчи финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
След решението на КС за референдум за еврото - политическите...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да действа според законодателството "Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да действа според законодателството
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Увеличават с 52% заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията за незаконно придобитото имущество Увеличават с 52% заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията за незаконно придобитото имущество
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Зеленски в Турция: Тръмп подготвя план от 28 точки за мир в Украйна
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Сръбската петролна компания НИС поиска нов лиценз от САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Досиетата "Епстийн": Тайните на финансиста ще бъдат огласени
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ