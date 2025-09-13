БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Българските национали откриха световния шампионат борба по борба две победи и две загуби

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Михаил Георгиев и Ален Хубулов ще се надяват на репешажи.

Михаил Георгиев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Михаил Георгиев и Ален Хубулов спечелиха по една победа на световното първенство по борба в Загреб, но допуснаха поражения и ще се надяват на репешажи за отличия в първите категории на свободния стил. Полуфиналите в категориите с български борци са тази вечер от 20:00 часа.

Георгиев започна с техническо превъзходство и 10:0 срещу канадеца Майкъл Зейл, който отстъпи на българина за по-малко от една част. В следващата си схватка обаче той бе туширан от един от фаворитите в категорията Тьомьор-Очирин Тулга. Монголецът записа официален дебют на 70 кг, като той е двукратен вицешампион и трети в света в долната категория до 65 кг.

Ален Хубулов започна в тежката категория с победа с 10:6 срещу казахстанеца Алишер Йергали, след което обаче отстъпи с 2:4 срещу унгарския национал Владислав Баитцаев. Роденият в Русия ветеран е световен вицешампион от 2022 и бронзов медалист от еврофиналите през миналата година.

Следващите схватки на Тулга и Баитцаев са четвъртфинални.

Свързани статии:

БНТ 3 ще излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
БНТ 3 ще излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
Гледайте битките за отличията от 14 до 21 септември от 19:00 ч.
Чете се за: 02:45 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
1
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с....
След побоя на полицейския шеф в Русе: Съдът пусна трима от задържаните младежи под домашен арест
2
След побоя на полицейския шеф в Русе: Съдът пусна трима от...
Цвета Рангелова: Протестираме, защото ни анексираха насилствено в еврозоната
3
Цвета Рангелова: Протестираме, защото ни анексираха насилствено в...
Петима са кандидатите за генерален директор на БНТ
4
Петима са кандидатите за генерален директор на БНТ
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе
5
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в...
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър Рафаилов остават в ареста
6
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър Рафаилов...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Други спортове

Валентина Георгиева се класира за финала на прескок на Световната купа в Париж
Валентина Георгиева се класира за финала на прескок на Световната купа в Париж
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3 Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Чете се за: 04:27 мин.
Пламена Миткова: Представянето ми не беше най-доброто Пламена Миткова: Представянето ми не беше най-доброто
Чете се за: 01:25 мин.
Пламена Миткова не успя да се класира на финал в скока на дължина в Токио Пламена Миткова не успя да се класира на финал в скока на дължина в Токио
Чете се за: 00:47 мин.
Красимир Инински: Финалът на Рами е плод на постоянна и упорита работа Красимир Инински: Финалът на Рами е плод на постоянна и упорита работа
Чете се за: 01:00 мин.
Адриен Фурмо поведе след първия ден на Рали Чили Адриен Фурмо поведе след първия ден на Рали Чили
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Антиправителствен протест на "Възраждане" се провежда в София
Антиправителствен протест на "Възраждане" се провежда в...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
"Фич" понижи кредитния рейтинг на Франция "Фич" понижи кредитния рейтинг на Франция
Чете се за: 02:55 мин.
По света
МВР избърза с говоренето по случая в Русе, смята Бойко Борисов МВР избърза с говоренето по случая в Русе, смята Бойко Борисов
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Столична община даде старт на кампанията "Четенето е...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
От 15 септември приемат заявления за стипендия от инициативата на...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ