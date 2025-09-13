БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Адриен Фурмо поведе след първия ден на Рали Чили

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Днес предстоят още шест специални състезания, като се очакват дъжд и мъгла. 

Адриен Фурмо
Снимка: БТА
Слушай новината

Френският пилот на Хюндай Адриен Фурмо излезе от тесните горски пътища с минимална преднина от една секунда пред съотборника си Тиери Нювил (Белгия) след първия ден на автомобилното Рали Чили.

Двукратният шампион в състезанието От Тенак (Естония, i20 N Rally1) водеше в шестия и последен етап на деня, но получи проблеми с двигателя, които го принудиха да се оттегли от състезанието.

Себастиан Ожие с Тойота е точно зад тях на 2.3 секунди, докато французинът преследва девета титла от световния шампионат в оспорваната борба между четирима състезатели.

Също с Тойота лидерът в шампионата при три оставащи състезания след Чили Елфин Еванс се класира пети на 13.1 секунди от лидера.

Финландецът Кале Рованпера изостана от темпото след спускана гума, но има още за какво да се бори, тъй като е втори в надпреварата за шампионата.

Днес предстоят още шест специални състезания, като се очакват дъжд и мъгла.

#Адриен Фурмо #Рали Чили

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трима души получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в "Пирогов"
1
Трима души получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в...
Откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга
2
Откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга
След побоя на полицейския шеф в Русе: Съдът пусна трима от задържаните младежи под домашен арест
3
След побоя на полицейския шеф в Русе: Съдът пусна трима от...
Цвета Рангелова: Протестираме, защото ни анексираха насилствено в еврозоната
4
Цвета Рангелова: Протестираме, защото ни анексираха насилствено в...
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
5
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Петима са кандидатите за генерален директор на БНТ
6
Петима са кандидатите за генерален директор на БНТ

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Автомобилизъм

Надпреварата "Писта София 2025" обещава оспорвани битки във всички класове
Надпреварата "Писта София 2025" обещава оспорвани битки във всички класове
Никола Цолов ще бъде специален гост на "Писта София 2025" Никола Цолов ще бъде специален гост на "Писта София 2025"
Чете се за: 01:32 мин.
Никола Цолов: Посвещавам успеха си на всички, които бяха до мен през сезона Никола Цолов: Посвещавам успеха си на всички, които бяха до мен през сезона
Чете се за: 03:52 мин.
Фред Васьор: Хамилтън се завърна! Фред Васьор: Хамилтън се завърна!
Чете се за: 01:40 мин.
Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев ще бъдат удостоени с "Почетен знак на Столична община" Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев ще бъдат удостоени с "Почетен знак на Столична община"
Чете се за: 05:57 мин.
"Писта София" ще събере най-добрите ни автомобилни състезатели този уикенд "Писта София" ще събере най-добрите ни автомобилни състезатели този уикенд
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

МВР избърза с говоренето по случая в Русе, смята Бойко Борисов
МВР избърза с говоренето по случая в Русе, смята Бойко Борисов
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Камион изгоря на магистрала "Струма" Камион изгоря на магистрала "Струма"
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Фич" понижи кредитния рейтинг на Франция "Фич" понижи кредитния рейтинг на Франция
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Очаквайте в "Новини от миналото": Разкриха императорската...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Вдовицата на Чарли Кърк заяви, че мисията му ще продължи
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Година след трагедията на "Граф Игнатиево": Водеща версия...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ