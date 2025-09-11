БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Никола Цолов ще бъде специален гост на "Писта София 2025"

от БНТ
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Събитието ще събере най-добрите пилоти и отбори от България и региона.

никола цолов преминах няколко спорта докато намерих моя любим
Снимка: БТА
Най-голямата надежда на българския моторен спорт Никола Цолов ще бъде специален гост на престижното състезание „Писта София 2025“, което ще се проведе на 14 септември (неделя). Събитието ще събере най-добрите пилоти и отбори от България и региона, а присъствието на Цолов обещава да предаде допълнителен заряд и емоция на надпреварата.

Присъствието на Никола Цолов в София е не просто жест към родните фенове – то е и своеобразен мост между големите международни шампионати и българската автомобилна сцена. Хиляди почитатели очакват да го видят отблизо, да чуят неговите впечатления и да усетят духа на световните писти, пренесен в сърцето на България. За младите пилоти, които ще застанат на старта на „Писта София 2025“, срещата с Цолов е допълнителна мотивация и пример за това, че с упорит труд и талант българските състезатели могат да достигнат върховете на моторния спорт.

Организаторите подчертават, че състезанието ще предложи на публиката истински празник със зрелищни надпревари до емоционални моменти на подиума.

Програма на „Писта София 2025“:
08:00 – 12:30 – Тренировки за място по график
13:00 – Официално откриване на състезанието
13:30 – Старт на състезанието
16:30 – Обявяване на резултатите и награждаване на победителите по групи и отборно

