Фред Васьор: Хамилтън се завърна!

Отборният директор Фред Васьор е уверен, че пилотът Люис Хамилтън ще направи силен край на сезона във Формула 1 с Ферари, пише Sky Sports. Британецът завърши шести в първото си Гран при на Италия с новия отбор, след като напредна с четири места от позицията си на стартовата решетка.

"Хамилтън се завърна! Наказанието го постави в средата на колоната, но той направи силно състезание", каза Васьор, цитиран от Sky Sports.

"В края опитахме да извлечем максимално много от гумите, но износването бе твърде голямо. Състезанието обаче беше много добро за нас и се радвам за Люис, защото на него му бе много трудно през месец юли. Той си върна темпото, направи отличен уикенд и е в добро настроение. Това ще му помогне до края сезона", продължи отборният директор. "Напредъкът започна от Зандвоорт през миналата седмица. Може би ви е трудно да го приемете заради резултата в края на уикенда, но темпото му бе по-добро от това на Шарл още от началото", добави той.

Самият Хамилтън бе повече от доволен от представянето си на пистата "Монца".

"Отвъд наказанието, което ме върна шести, стана добро състезание пред тифозите. Невероятно е да караш в Монца с автомобил на Ферари", сподели седемкратният световен шампион.