БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните...
Чете се за: 04:15 мин.
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над...
Чете се за: 04:00 мин.
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Макс Верстапен е победител в Гран при на Италия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Шампионатът във Формула 1 продължава на 21 септември в Баку, Азербайджан.

Макс Верстапен е победител в Гран при на Италия
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Макс Верстапен спечели състезанието за Голямата награда на Италия, 16-ти кръг от шампионата па автомобилизъм във Формула 1. Нидерландецът измина 53 обиколки на пистата "Монца" за 1:13:24.325 часа. Победата е 66-та в неговата кариера.

Пилотът на Ред Бул започна от първа позиция в днешната надпревара, два пъти си размени местата с Ландо Норис в серията от изпреварвания в самото начало на състезанието.

Норис от отбора на Макларън остана на втора позиция в класирането в Италия, изоставайки на 19.207 секунди след победителя. Трети се нареди неговият съотборник Оскар Пиастри, финиширал на 21.351 секунди зад Макс Верстапен.

Австралийският пилот успя да изпревари Ландо Норис при спиранията на двамата в бокса малко преди финала. След това от Макларън наредиха на Пиастри да върне второто място на Норис.

Миналогодишният победител на "Монца" Шарл Льоклер от тима на Ферари остана на четвърто място, докато бившият световен първенец и негов съотборник Люис Хамилтън се изкачи до шеста позиция в крайното класиране, след като изтърпя наказание по време на старта на днешната надпревара.

В генералното класиране продължава да води Оскар Пиастри с 324 точки, пред Ландо Норис с 293. Верстапен, който има минимални шансове да защити световната си титла, заема третата позиция с 230 спечелени точки.

Шампионатът във Формула 1 продължава на 21 септември в Баку, Азербайджан.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
1
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
2
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България
3
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на...
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
4
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Президентът Радев в Пловдив: Съединението е нашето вдъхновение, единни сме успявали и само единни ще пребъдем
5
Президентът Радев в Пловдив: Съединението е нашето вдъхновение,...
Да бъдем единни, призовават българските политици в Деня на Съединението
6
Да бъдем единни, призовават българските политици в Деня на...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Формула 1

Макс Верстапен ще потегли от първа позиция на "Монца" утре
Макс Верстапен ще потегли от първа позиция на "Монца" утре
Ландо Норис даде най-добро време в последната тренировка в Италия Ландо Норис даде най-добро време в последната тренировка в Италия
Чете се за: 00:57 мин.
Норис спечели втората свободна тренировка на "Монца" Норис спечели втората свободна тренировка на "Монца"
Чете се за: 01:27 мин.
Люис Хамилтън бе най-бърз в първата свободна тренировка в Монца Люис Хамилтън бе най-бърз в първата свободна тренировка в Монца
Чете се за: 01:30 мин.
Гран при на Монако остава в календара на Формула 1 до 2035 година Гран при на Монако остава в календара на Формула 1 до 2035 година
Чете се за: 01:22 мин.
Никола Цолов с второ време на свободната тренировка за голямата награда на Италия Никола Цолов с второ време на свободната тренировка за голямата награда на Италия
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Пореден протест в Плевен заради безводието Пореден протест в Плевен заради безводието
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово” Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово”
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Нови правила за пешеходците: 100 лв. глоба, ако гледаш в телефона си, докато пресичаш Нови правила за пешеходците: 100 лв. глоба, ако гледаш в телефона си, докато пресичаш
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Защо японският премиер подаде оставка?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Технологични гиганти на вечеря в Белия дом, отсъстваше само Мъск...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Над 30 изпълнители участваха в благотворителен концерт в помощ на...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Пожар избухна край зала "Фестивална" (ВИДЕО)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ