Макс Верстапен е победител в Гран при на Италия

Макс Верстапен спечели състезанието за Голямата награда на Италия, 16-ти кръг от шампионата па автомобилизъм във Формула 1. Нидерландецът измина 53 обиколки на пистата "Монца" за 1:13:24.325 часа. Победата е 66-та в неговата кариера.

Пилотът на Ред Бул започна от първа позиция в днешната надпревара, два пъти си размени местата с Ландо Норис в серията от изпреварвания в самото начало на състезанието.

Норис от отбора на Макларън остана на втора позиция в класирането в Италия, изоставайки на 19.207 секунди след победителя. Трети се нареди неговият съотборник Оскар Пиастри, финиширал на 21.351 секунди зад Макс Верстапен.

Австралийският пилот успя да изпревари Ландо Норис при спиранията на двамата в бокса малко преди финала. След това от Макларън наредиха на Пиастри да върне второто място на Норис.

Миналогодишният победител на "Монца" Шарл Льоклер от тима на Ферари остана на четвърто място, докато бившият световен първенец и негов съотборник Люис Хамилтън се изкачи до шеста позиция в крайното класиране, след като изтърпя наказание по време на старта на днешната надпревара.

В генералното класиране продължава да води Оскар Пиастри с 324 точки, пред Ландо Норис с 293. Верстапен, който има минимални шансове да защити световната си титла, заема третата позиция с 230 спечелени точки.

Шампионатът във Формула 1 продължава на 21 септември в Баку, Азербайджан.