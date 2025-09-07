Варна бе домакин на първото издание на „Супер Рали“ в България

Варна е домакин на първото за България издание на автомобилния формат „Супер Рали“. Събитието се проведе по булевард "Васил Левски" в района на ж.к. „Чайка“.

Проявата беше с демонстрационен характер и беше предназначена както за лицензирани състезатели, така и за гост-пилоти, които демонстрират висш пилотаж в напълно контролирани и обезопасени условия.

Трасето наподобяваше супер специален етап от рали шампионатите – подготвен маршрут с поставени шикани и препятствия, които ограничават скоростта и едновременно позволяват на публиката да стане свидетел на атрактивно управление. Участниците стартираха поединично, а записаните времена бяха използвани единствено за демонстрационни цели, без състезателен характер.

Целта на „Супер Рали Варна 2025“ е не само да даде нова сцена за изява на национални и международни пилоти, но и да популяризира автомобилния спорт пред по-широка публика.