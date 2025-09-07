БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните...
Чете се за: 04:15 мин.
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над...
Чете се за: 04:00 мин.
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Варна бе домакин на първото издание на „Супер Рали“ в България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази
Варна бе домакин на първото издание на „Супер Рали“ в България
Снимка: АРХИВ
Слушай новината

Варна е домакин на първото за България издание на автомобилния формат „Супер Рали“. Събитието се проведе по булевард "Васил Левски" в района на ж.к. „Чайка“.

Проявата беше с демонстрационен характер и беше предназначена както за лицензирани състезатели, така и за гост-пилоти, които демонстрират висш пилотаж в напълно контролирани и обезопасени условия.

Трасето наподобяваше супер специален етап от рали шампионатите – подготвен маршрут с поставени шикани и препятствия, които ограничават скоростта и едновременно позволяват на публиката да стане свидетел на атрактивно управление. Участниците стартираха поединично, а записаните времена бяха използвани единствено за демонстрационни цели, без състезателен характер.

Целта на „Супер Рали Варна 2025“ е не само да даде нова сцена за изява на национални и международни пилоти, но и да популяризира автомобилния спорт пред по-широка публика.

#„Супер Рали“ във Варна 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
1
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
2
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България
3
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на...
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
4
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Президентът Радев в Пловдив: Съединението е нашето вдъхновение, единни сме успявали и само единни ще пребъдем
5
Президентът Радев в Пловдив: Съединението е нашето вдъхновение,...
Да бъдем единни, призовават българските политици в Деня на Съединението
6
Да бъдем единни, призовават българските политици в Деня на...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Автомобилизъм

Димитър Димитров, Любомир Ганев и Георги Младенов в "Арена спорт"
Димитър Димитров, Любомир Ганев и Георги Младенов в "Арена спорт"
Николай Върбицалиев: Всичко се нареди по най-добрия начин за Никола Цолов Николай Върбицалиев: Всичко се нареди по най-добрия начин за Никола Цолов
Чете се за: 02:35 мин.
Никола Цолов заключи второто място в класирането на Формула 3 Никола Цолов заключи второто място в класирането на Формула 3
Чете се за: 03:45 мин.
Чуждите наши Чуждите наши
Чете се за: 05:25 мин.
Никола Цолов остана 23-и в спринтовата надпревара за Гран при на Италия Никола Цолов остана 23-и в спринтовата надпревара за Гран при на Италия
Чете се за: 02:00 мин.
Норис спечели втората свободна тренировка на "Монца" Норис спечели втората свободна тренировка на "Монца"
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Пореден протест в Плевен заради безводието Пореден протест в Плевен заради безводието
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово” Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово”
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Нови правила за пешеходците: 100 лв. глоба, ако гледаш в телефона си, докато пресичаш Нови правила за пешеходците: 100 лв. глоба, ако гледаш в телефона си, докато пресичаш
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Защо японският премиер подаде оставка?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Технологични гиганти на вечеря в Белия дом, отсъстваше само Мъск...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Над 30 изпълнители участваха в благотворителен концерт в помощ на...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Пожар избухна край зала "Фестивална" (ВИДЕО)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ