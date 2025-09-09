БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 04:15 мин.
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на...
Чете се за: 01:32 мин.
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев ще бъдат удостоени с "Почетен знак на Столична община"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:57 мин.
Спорт
Запази

Тримата млади български спортисти ще получат наградите си на празника на София заради безспорните си успехи и прославата на България на световната спортна сцена.

Александър Василев, Иван Иванов
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Автомобилният състезател Никола Цолов, както и тенисистите Иван Иванов и Александър Василев ще бъдат удостоени с отличието "Почетен знак на Столична община" на празника на София - 17-и септември. Това съобщиха от Столичния общински съвет.

По предложение на председателя на СОС Цветомир Петров тримата млади български спортисти ще получат наградите заради безспорните си успехи и прославата на България на световната спортна сцена.

Никола Цолов, който с впечатляващи успехи в картинга и формулните серии, прокарва пътя си към мечтата да стане първият българин във Формула 1. Автомобилният състезател е символ на новото поколение в българския спорт - целеустремен, дисциплиниран и с огромен потенциал. Първите си успехи постига още през 2016 година в картинга и става шампион на България в категория Мини БГ. Дебют във Формула 4 Испания прави през 2022 година и става шампион с 13 победи, 18 подиума и рекордните 400 точки. През същата година е селектиран в академията на Алпин и става първият пилот, подкрепян от A14 Management - мениджърската компания на Фернандо Алонсо. През 2023 година Никола Цолов дебютира във Формула 3 с ART Grand Prix. Само на 16 години той става третият най-млад пилот в света, записал точки в дебютен сезон във Формула 3. През следващата година прави втори сезон във Формула 3, със заявени амбиции за челни позиции в шампионата на ФИА. През 2025-а година се присъединява към Академията Ред Бул Джуниър и се състезава за Кампос Рейсинг. С рекорден брой победи в шампионата той става вицешампион във Формула 3 за 2025 година, а Кампос печели отборната титла. Никола Цолов е феномен и огромна надежда България да има участие във Формула 1 и именно заради това заслужено получава почетното отличие на Столична община.

Професионалната кариера на тенисиста Иван Иванов изгрява по време на юношеския турнир на Шампионата Уимбълдън през 2025 година. Иванов спечели турнира при момчетата и не загуби дори един сет. Това го превърна във втория българин с титла при юношите от Уимбълдън след Григор Димитров, вдигнал отличието през 2008 година. Само няколко седмици по-късно Иванов добави и титлата от US Open, което го превърна в носител на два поредни "мейджър" трофея през същата година. С тези свои успехи Иван Иванов прослави България на най-престижните тенис сцени в света, превръщайки се и в положителен пример за младите хора у нас. Той е символ на бъдеще и развитие, като на 16 години вече се нарежда сред най-обещаващите таланти в световния тенис, който носи надежда за нови големи български успехи в професионалния спорт. Отличаването му от страна на Столична община ще бъде не само признание за личните му постижения, но и знак на уважение към усилията му да представя България на най-високо международно ниво.

Кариерата на Александър Василев се развива с изключителни темпове. На Australian Open през 2025 година записва победа в основната схема, а през лятото достига до полуфиналите на Уимбълдън. На Ролан Гарос играе на четвъртфиналите, а в края на лятото постига исторически успех, като достига до финала на US Open. Там, в изцяло български сблъсък, отстъпва на Иван Иванов, но двамата влизат в историята като първите българи, които се срещат на финал на турнир от Големия шлем при юношите. Успехите му не се ограничават само до юношеските надпревари. Василев вече прави стъпки и в мъжкия тенис. През 2025 година достига финал на турнир от ITF сериите в София. Александър Василев е едно от най-ярките млади имена в българския спорт днес. Със своите успехи на юношеските турнири от Големия шлем, пробив в мъжкия тур и достойно представяне в националния отбор, той вече е символ на новото поколение български тенисисти. Отличаването му от страна на Столична община би било напълно заслужено признание не само за личните му постижения, но и за вдъхновението, което дава на стотици деца и младежи в България да вярват, че с труд, постоянство и талант могат да достигнат световни върхове.

Докладът с вносители кмета на София Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров, председателя на комисията Диян Стаматов и секретаря на Столичната община Яна Георгиева ще бъде гласуван на 11 септември на редовно заседание на градския парламент.

Свързани статии:

Никола Цолов заключи второто място в класирането на Формула 3
Никола Цолов заключи второто място в класирането на Формула 3
Българския лъв сложи край на сезона с второ място на "Монца", а...
Чете се за: 03:45 мин.
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
През 2008 година и Григор Димитров триумфира като шампион на...
Чете се за: 03:42 мин.
#Александър Василев тенис #Иван Иванов тенис #Никола Цолов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
2
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
3
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие...
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
4
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания и катастрофи по магистралите
5
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания...
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
6
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Автомобилизъм

Фред Васьор: Хамилтън се завърна!
Фред Васьор: Хамилтън се завърна!
"Писта София" ще събере най-добрите ни автомобилни състезатели този уикенд "Писта София" ще събере най-добрите ни автомобилни състезатели този уикенд
Чете се за: 02:05 мин.
Варна бе домакин на първото издание на „Супер Рали“ в България Варна бе домакин на първото издание на „Супер Рали“ в България
Чете се за: 01:07 мин.
Димитър Димитров, Любомир Ганев и Георги Младенов в "Арена спорт" Димитър Димитров, Любомир Ганев и Георги Младенов в "Арена спорт"
Чете се за: 01:47 мин.
Николай Върбицалиев: Всичко се нареди по най-добрия начин за Никола Цолов Николай Върбицалиев: Всичко се нареди по най-добрия начин за Никола Цолов
Чете се за: 02:35 мин.
Никола Цолов заключи второто място в класирането на Формула 3 Никола Цолов заключи второто място в класирането на Формула 3
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 04:15 мин.
По света
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запали се автосервиз в квартал "Свобода" в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ