"Писта София" ще събере най-добрите ни автомобилни състезатели този уикенд

Този уикенд София отново ще се превърне в арена на високи скорости, адреналин и спортен дух. Емблематичната „Писта София“ събира най-добрите български автомобилни състезатели и техните отбори за един от най-очакваните стартове в календара на Автомобилната федерация на България.

Състезанието ще се проведе в неделя, 14 септември, като трасето в централната част на града ще предложи на зрителите незабравими емоции и близка среща с моторния спорт. Пилоти и екипи от цялата страна ще премерят сили в битка за секунди, а феновете ще имат възможност да се насладят на зрелищни обиколки и оспорвани дуели по улиците на столицата.

Във връзка с Деня на Съединението на България и удължените почивни дни, срокът за подаване на заявки за участие се удължава до сряда, 10 септември, 17:00 часа. Това дава възможност на повече екипи да се включат в състезанието и да се погрижат за финалните приготовления.

„Писта София 2025“ обещава да бъде истински празник за всички любители на моторните спортове – със зрелищни надпревари, спортен феърплей и емоции, които само автомобилните състезания могат да предложат.

Автомобилна федерация на България и Българската национална телевизия постигнаха споразумение за медийно партньорство, благодарение на което в спортните емисии на БНТ ще бъдат отразени най-интересните моменти от календара на АФБ. Освен това ще се излъчват кратки дневници от състезанията и интервюта със състезателите и техните екипи. Това партньорство има за цел не само да популяризира автомобилния спорт в България, но и да подчертае значението на безопасното шофиране по пътищата, като даде добър пример за дисциплина, професионализъм и спазване на правилата.