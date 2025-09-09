БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Писта София" ще събере най-добрите ни автомобилни състезатели този уикенд

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Автомобилна федерация на България и БНТ постигнаха споразумение за медийно партньорство, благодарение на което в спортните ни емисии ще бъдат отразени най-интересните моменти от календара на АФБ.

Писта София
Снимка: БТА
Слушай новината

Този уикенд София отново ще се превърне в арена на високи скорости, адреналин и спортен дух. Емблематичната „Писта София“ събира най-добрите български автомобилни състезатели и техните отбори за един от най-очакваните стартове в календара на Автомобилната федерация на България.

Състезанието ще се проведе в неделя, 14 септември, като трасето в централната част на града ще предложи на зрителите незабравими емоции и близка среща с моторния спорт. Пилоти и екипи от цялата страна ще премерят сили в битка за секунди, а феновете ще имат възможност да се насладят на зрелищни обиколки и оспорвани дуели по улиците на столицата.

Във връзка с Деня на Съединението на България и удължените почивни дни, срокът за подаване на заявки за участие се удължава до сряда, 10 септември, 17:00 часа. Това дава възможност на повече екипи да се включат в състезанието и да се погрижат за финалните приготовления.

„Писта София 2025“ обещава да бъде истински празник за всички любители на моторните спортове – със зрелищни надпревари, спортен феърплей и емоции, които само автомобилните състезания могат да предложат.

Автомобилна федерация на България и Българската национална телевизия постигнаха споразумение за медийно партньорство, благодарение на което в спортните емисии на БНТ ще бъдат отразени най-интересните моменти от календара на АФБ. Освен това ще се излъчват кратки дневници от състезанията и интервюта със състезателите и техните екипи. Това партньорство има за цел не само да популяризира автомобилния спорт в България, но и да подчертае значението на безопасното шофиране по пътищата, като даде добър пример за дисциплина, професионализъм и спазване на правилата.

#"Писта София 2025" #Автомобилна федерация на България (АФБ)

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
2
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
3
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие...
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания и катастрофи по магистралите
4
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания...
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
5
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено положение
6
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Автомобилизъм

Варна бе домакин на първото издание на „Супер Рали“ в България
Варна бе домакин на първото издание на „Супер Рали“ в България
Димитър Димитров, Любомир Ганев и Георги Младенов в "Арена спорт" Димитър Димитров, Любомир Ганев и Георги Младенов в "Арена спорт"
Чете се за: 01:47 мин.
Николай Върбицалиев: Всичко се нареди по най-добрия начин за Никола Цолов Николай Върбицалиев: Всичко се нареди по най-добрия начин за Никола Цолов
Чете се за: 02:35 мин.
Никола Цолов заключи второто място в класирането на Формула 3 Никола Цолов заключи второто място в класирането на Формула 3
Чете се за: 03:45 мин.
Чуждите наши Чуждите наши
Чете се за: 05:25 мин.
Никола Цолов остана 23-и в спринтовата надпревара за Гран при на Италия Никола Цолов остана 23-и в спринтовата надпревара за Гран при на Италия
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители
Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино във водите на река Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино във водите на река
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Повдигат по-тежко обвинение на причинилия катастрофата с АТВ в...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Премиерът Желязков откри паметник на княз Батенберг в Подгорица
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Продължава израелската офанзива в Газа
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ