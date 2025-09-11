БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 05:00 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 02:47 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заради екшъна с трамвай 22: Съдът остави в ареста обвинения

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
Заради екшъна с трамвай 22: Съдът остави в ареста обвинения
Слушай новината

Апелативен съд - София потвърди определението на първата инстанция и остави за постоянно в ареста Даниел Терзиев, обвинен за инцидента с дерайлирал трамвай в София. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

На 2 септември 2025 г. около 5:00 ч. трамвай по линия 22 с две мотриси дерайлира на столичното кръстовище на бул. „Михай Еминеску“ и ул. „Цар Иван Асен Втори“. В инцидента нямаше пострадали хора, нанесени бяха материални щети.

Според съда са събрани достатъчно доказателства, включително свидетелски показания, от които в достатъчна степен се обосновава предположението, че Терзиев е съпричастен към деянието. Опасността от укриване произтича от действията му след инцидента, от това, че не е бил открит на познатите адреси, а опасността да извърши престъпление се извежда от това, че деянието е извършено в условията на изптитателен срок по влязла в сила присъда от март месец.

Защитникът на обвиняемия Дияна Деянова поиска от съда изменение на мярката в домашен арест. Според нея предположението, че Терзиев е извършил това, за което е обвинен, не е подплатено достатъчно добре с доказателства. Тя обясни, че той е бил в шок след станалото и е имал време да събере мислите си, но след това се е предал на органите на реда. Адвокат Деянова смята, че деянието не е извършено умишлено, Терзиев е искал да вземе цигарите на ватмана, бутнал е лоста, след това се е опитал да спре тръгналия трамвай.

Прокуратурата изрази несъгласие с тезата на защитата и поиска потвърждение на мярката. Терзиев два пъти е блъснал лоста на трамвая, като е разбирал какво върши, въпреки употребения алкохол, сочи експертиза, също така се е укрил, а и е осъждан, в изпитателен срок.

Пред съда Даниел Терзиев каза, че съжалява много.

#оставен в ареста #трамвай 22

Последвайте ни

ТОП 24

Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
1
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия" край Пловдив
2
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия"...
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО
3
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води...
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява в щата Юта
4
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява...
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове
5
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много...
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ
6
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Сигурност и правосъдие

След екшъна с трамвай 22: Съдът гледа мярката на задържания
След екшъна с трамвай 22: Съдът гледа мярката на задържания
По-тежко обвинение за Никола Бургазлиев, който причини катастрофата с АТВ в Слънчев бряг По-тежко обвинение за Никола Бургазлиев, който причини катастрофата с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 04:20 мин.
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на ужасите" в с. Ягода Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на ужасите" в с. Ягода
Чете се за: 00:47 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове
Чете се за: 03:12 мин.
Синдикалната федерация на служителите в МВР за побоя на Кожухаров: Отговорът на държавата трябва да е твърд Синдикалната федерация на служителите в МВР за побоя на Кожухаров: Отговорът на държавата трябва да е твърд
Чете се за: 03:37 мин.
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди" След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
20879
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Заради екшъна с трамвай 22: Съдът остави в ареста обвинения
Заради екшъна с трамвай 22: Съдът остави в ареста обвинения
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и детски градини Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и детски градини
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил Чарли Кърк, още се издирва "Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил Чарли Кърк, още се издирва
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за тази зима Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за тази зима
Чете се за: 02:47 мин.
Общество
Все още има тлеещи огнища от големия пожар край Карнобат
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Ден след нахлуването на руски дронове: Полша затваря граничните си...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Кървавият 11 септември: 24 години от атентатите срещу Кулите...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Валежи и гръмотевици в четвъртък
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ