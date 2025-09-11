"Алианс за права и свободи": Лоялните на Доган учредяват нова партия

Бившият кмет на Антоново и бивш депутат Танер Али оглавява Инициативния комитет, който ще свика учредителната конференция на новата партия на Ахмед Доган. В учредителната декларация се залага на евроатлантическите ценности, демокрацията и заедността, която Доган прокламира още от началото на новото хилядолетие.

АхмедДоган заяви, че ще участва в учредяването на "Алианс за права и свободи", но не знае дали ще стане лидер на новата партия. Инициативният комитет се събра днес следобед, а Доган излезе на брифинг, който започна с думите: