Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от...
Чете се за: 04:27 мин.
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

"Алианс за права и свободи": Лоялните на Доган учредяват нова партия

Иво Никодимов
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Доган: Не ходя по улиците като блуждаещо пиянде

"Алианс за права и свободи": Лоялните на Доган учредяват нова партия
Бившият кмет на Антоново и бивш депутат Танер Али оглавява Инициативния комитет, който ще свика учредителната конференция на новата партия на Ахмед Доган. В учредителната декларация се залага на евроатлантическите ценности, демокрацията и заедността, която Доган прокламира още от началото на новото хилядолетие.

АхмедДоган заяви, че ще участва в учредяването на "Алианс за права и свободи", но не знае дали ще стане лидер на новата партия. Инициативният комитет се събра днес следобед, а Доган излезе на брифинг, който започна с думите:

"Жив съм. Здрав съм. Не съм получил нито един инфаркт и нито един инсулт. Не ходя по улиците като блуждаещо пиянде наляво-надясно."

#"Алианс за права и свободи" #нова партия #Ахмед Доган

