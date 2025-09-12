Надпреварата "Писта София 2025" обещава оспорвани битки във всички класове

"Писта София 2025" събира част от елита на българския автомобилен спорт на 14 септември в София, а списъкът със заявените участници обещава оспорвани битки във всички класове.

В Серия "Лада" зрителите ще се насладят на класическа автомобилна атмосфера, където ще се състезават имена като Дончо Донев и Явор Геров (АСК Ефко Рейсинг), Цветелин Велков и Момчил Младенов (МВ Рейсинг), както и силните представители на АСК Жико Моторспорт - Владимир Ганев, Красимир Шукадаров, Марио Ганчев и Стефан Желев. Тази серия винаги носи духа на истинските състезателни традиции и е любима на публиката.

В Серия "Спорт" ще има ожесточена надпревара между млади таланти и опитни пилоти. Сред тях са Александър Антов (АСК ДокторСпийд), Виктор Несторов (МВ Рейсинг), Иван Бакърджиев и Илия Вачев (АСК Етър Рейсинг Тим), както и още редица състезатели с автомобили Пежо, Ситроен и Хонда, които ще се борят за всяка стотна от секундата.

В Серия "Туринг" конкуренцията ще бъде изключително силна. Кристиян Христов (АСК Стара Загора) и Александър Ем. Димитров (АСК Елена Тийм) ще премерят сили със съперници като Нейко Нейков, Димитър Кондев и Косю Йорданов (АСК 911 Тийм).

Кулминацията ще бъде Серия "Макси", където най-мощните автомобили и най-опитните пилоти ще превърнат трасето в истинско шоу. Зрителите ще видят шампионът Константин Маршавелов (АСК К2 Рейсинг Тийм) и многократният победител Пламен Камбуров (АСК Доктор Спийд), които ще се изправят един срещу друг в битка за надмощие. Към тях се присъединяват Светослав Ковачев, Александър Томов, Стоян Апостолов и Любомир Семерджиев - гаранция за силно темпо и безкомпромисни обиколки.

Освен впечатляващия списък със състезатели "Писта София 2025" ще бъде домакин и на специален гост - Никола Цолов, смятан за бъдещето на българския моторен спорт. Само на 18 години той вече е шампион във Формула 4 Испания, вицешампион във Формула 3 и част от престижната Академия на Red Bull. Прякорът му "Българският лъв" е заслужено признание за неговия хъс, талант и амбиция. Присъствието му в София е вдъхновение за младите състезатели и специален подарък за хилядите фенове, които ще имат възможност да се срещнат с него.

Специален акцент тази година е представянето на най-новата българска писта - "Лара", която в момента се изгражда в близост до Самоков. Тя обещава да се превърне в модерно съоръжение за автомобилни състезания и тренировки, което ще даде тласък на моторния спорт.