БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Надпреварата "Писта София 2025" обещава оспорвани битки във всички класове

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
Запази

На събитието ще присъства и българският пилот във Формула 3 Никола Цолов.

надпреварата писта софия 2025 обещава оспорвани битки всички класове
Слушай новината

"Писта София 2025" събира част от елита на българския автомобилен спорт на 14 септември в София, а списъкът със заявените участници обещава оспорвани битки във всички класове.

В Серия "Лада" зрителите ще се насладят на класическа автомобилна атмосфера, където ще се състезават имена като Дончо Донев и Явор Геров (АСК Ефко Рейсинг), Цветелин Велков и Момчил Младенов (МВ Рейсинг), както и силните представители на АСК Жико Моторспорт - Владимир Ганев, Красимир Шукадаров, Марио Ганчев и Стефан Желев. Тази серия винаги носи духа на истинските състезателни традиции и е любима на публиката.

В Серия "Спорт" ще има ожесточена надпревара между млади таланти и опитни пилоти. Сред тях са Александър Антов (АСК ДокторСпийд), Виктор Несторов (МВ Рейсинг), Иван Бакърджиев и Илия Вачев (АСК Етър Рейсинг Тим), както и още редица състезатели с автомобили Пежо, Ситроен и Хонда, които ще се борят за всяка стотна от секундата.

В Серия "Туринг" конкуренцията ще бъде изключително силна. Кристиян Христов (АСК Стара Загора) и Александър Ем. Димитров (АСК Елена Тийм) ще премерят сили със съперници като Нейко Нейков, Димитър Кондев и Косю Йорданов (АСК 911 Тийм).

Кулминацията ще бъде Серия "Макси", където най-мощните автомобили и най-опитните пилоти ще превърнат трасето в истинско шоу. Зрителите ще видят шампионът Константин Маршавелов (АСК К2 Рейсинг Тийм) и многократният победител Пламен Камбуров (АСК Доктор Спийд), които ще се изправят един срещу друг в битка за надмощие. Към тях се присъединяват Светослав Ковачев, Александър Томов, Стоян Апостолов и Любомир Семерджиев - гаранция за силно темпо и безкомпромисни обиколки.

Освен впечатляващия списък със състезатели "Писта София 2025" ще бъде домакин и на специален гост - Никола Цолов, смятан за бъдещето на българския моторен спорт. Само на 18 години той вече е шампион във Формула 4 Испания, вицешампион във Формула 3 и част от престижната Академия на Red Bull. Прякорът му "Българският лъв" е заслужено признание за неговия хъс, талант и амбиция. Присъствието му в София е вдъхновение за младите състезатели и специален подарък за хилядите фенове, които ще имат възможност да се срещнат с него.

Специален акцент тази година е представянето на най-новата българска писта - "Лара", която в момента се изгражда в близост до Самоков. Тя обещава да се превърне в модерно съоръжение за автомобилни състезания и тренировки, което ще даде тласък на моторния спорт.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
4
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български език
5
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под...
Христо Марков - първият в лекоатлетическата ни история олимпийски шампион, който създава олимпийска шампионка
6
Христо Марков - първият в лекоатлетическата ни история олимпийски...

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
4
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Автомобилизъм

Никола Цолов ще бъде специален гост на "Писта София 2025"
Никола Цолов ще бъде специален гост на "Писта София 2025"
Никола Цолов: Посвещавам успеха си на всички, които бяха до мен през сезона Никола Цолов: Посвещавам успеха си на всички, които бяха до мен през сезона
Чете се за: 03:52 мин.
Фред Васьор: Хамилтън се завърна! Фред Васьор: Хамилтън се завърна!
Чете се за: 01:40 мин.
Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев ще бъдат удостоени с "Почетен знак на Столична община" Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев ще бъдат удостоени с "Почетен знак на Столична община"
Чете се за: 05:57 мин.
"Писта София" ще събере най-добрите ни автомобилни състезатели този уикенд "Писта София" ще събере най-добрите ни автомобилни състезатели този уикенд
Чете се за: 02:05 мин.
Варна бе домакин на първото издание на „Супер Рали“ в България Варна бе домакин на първото издание на „Супер Рали“ в България
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков"
НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Съдът решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев Съдът решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Албания назначава министър с изкуствен интелект Албания назначава министър с изкуствен интелект
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Продължава издирването на мъжа, заподозрян за жестокото убийство в...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Случаят с бития полицейски началник: Четиримата задържани застават...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Излизат резултатите за качеството на водата от първия сондаж в Плевен
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ