Красимир Инински: Финалът на Рами е плод на постоянна и упорита работа

Президентът на Българска федерация бокс мотивира българския национал преди битката за златото.
Президентът на Българска федерация бокс Красимир Инински поздрави Рами Киуан за страхотното му представяне на световното първенство.
Той мотивира национала за предстоящия финал тази вечер от 22:45 часа с боксьора от Узбекистан Фазлидин Еркинбоев.
„Благодаря на Рами за страхотната емоция, която изживях в петък вечер. Направи цяла България горда с представянето си. Както той, така и Радослав Росенов, който изигра отличен мач с бразилеца Оливейра. Вярвам, че Рами е най-добрият в категорията и ще го покаже още веднъж довечера. След европейската титла миналата година, петото място на Олимпийските игри в Париж, сега финал на световното първенство – това е резултат на постоянна и упорита работа“, заяви от Ливърпул Красимир Инински.