Красимир Инински: Финалът на Рами е плод на постоянна и упорита работа

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Президентът на Българска федерация бокс мотивира българския национал преди битката за златото.

Красимир Инински
Снимка: БФ Бокс / startphoto.bg
Президентът на Българска федерация бокс Красимир Инински поздрави Рами Киуан за страхотното му представяне на световното първенство.

Той мотивира национала за предстоящия финал тази вечер от 22:45 часа с боксьора от Узбекистан Фазлидин Еркинбоев.

„Благодаря на Рами за страхотната емоция, която изживях в петък вечер. Направи цяла България горда с представянето си. Както той, така и Радослав Росенов, който изигра отличен мач с бразилеца Оливейра. Вярвам, че Рами е най-добрият в категорията и ще го покаже още веднъж довечера. След европейската титла миналата година, петото място на Олимпийските игри в Париж, сега финал на световното първенство – това е резултат на постоянна и упорита работа“, заяви от Ливърпул Красимир Инински.

#Рами Киуан #Красимир Инински

