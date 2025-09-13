БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Рами Киуан се протяга към десетото световно злато в историята на България

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
25-годишният ни национал ще се изправи тази вечер, около 22:45 часа, срещу Фазлидин Еркинбоев от Узбекистан.

Титла №10 във финал №20. Рами Киуан ще се изправи тази вечер, около 22:45 часа, срещу Фазлидин Еркинбоев от Узбекистан. 25-годишният ни национал ще се качи на ринга в Ливърпул в спор за златото в категория до 75 килограма на световното първенство.

Европейският шампион изигра страхотен турнир до момента и по абсолютно безапелационен начин достигна до спора за титлата днес. Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев той постигна впечатляващи победи и в нито един момент не даде шанс на съперниците си да си помислят, че могат да го спрат към целта.

Историята показва, че това ще бъде 20-ти финал за България на световни първенства по бокс. Последният бе на Стойка Кръстева през 2018 година в Ню Делхи. Четири години по-рано е и последната титла в лицето на Станимира Петрова.

Успех на Киуан ще осигури десети златен медал за страната ни. Световни шампиони през годините са ставали Ивайло Маринов (1982), Серафим Тодоров (1991, 1993, 1995), Киркор Киркоров (1991), Александър Христов (1993), Даниел Петров (1995), Детелин Далаклиев (2009) и Станимира Петрова (2014).

