БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българските състезатели продължават възхода си в световната ранглиста на FEI

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Начело сред българските представители остава Елиза Чолакова, която вече повече от година и половина е №1 на България в световната ранглиста

Снимка: БФКС
Слушай новината

Международната федерация по конен спорт (FEI) публикува актуалното издание на световната Longines Ranking за прескачане на препятствия, а новата класация носи отлични новини за българския конен спорт.

След силното представяне на международните турнири през последните седмици, редица български състезатели отбелязват сериозно изкачване в световната ранглиста.

Начело сред българските представители остава Елиза Чолакова, която вече повече от година и половина е №1 на България в световната ранглиста. С актив от 275 точки тя отбелязва ново впечатляващо изкачване – от 882-ро до 730-о място в света, вследствие на отличното си представяне през последните седмици, включително чистия паркур за българския отбор в Купата на нациите в Гърция и победата на Световната Купа CSI** -W в Царацово.

След нея се нареждат Константин Ван Дам – 875-о място (215 точки), Ивана Ангелова – 985-о място (180 точки), Антон Дацински – 1069-о място (155 точки), Росен Райчев – 1215-о място (125 точки).

Точки за световната ранглиста имат още Филип Велев, Димитър Атанасов, Деян Балчев, Андрей Гочев и Настасия Клац, което е още едно доказателство за все по-широкото присъствие на българските състезатели на международната сцена.

"Постигнатият прогрес е резултат от последователната работа на състезателите, техните треньори, собствениците на коне и клубовете, както и от все по-активното участие на българските ездачи в международния календар на FEI. Повишаването на позициите в световната ранглиста е ясен знак, че България продължава да затвърждава присъствието си на международната сцена в прескачането на препятствия. Българската федерация по конен спорт поздравява всички наши състезатели за отличното представяне и им пожелава още много успехи, нови класирания и достойно представяне под българския флаг", написаха от БФКС.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Елиза Чолакова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
2
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Турция забрани къпането в Черно море
3
Турция забрани къпането в Черно море
Полицията в Бургас проверява сигнал за луксозен автомобил, преминал през пешеходната зона на Созопол
4
Полицията в Бургас проверява сигнал за луксозен автомобил, преминал...
Започна делото срещу Ива Михайлова в Кочани
5
Започна делото срещу Ива Михайлова в Кочани
СПЕЦИАЛНО: Иван Демерджиев: Атанасова е пътувала с два паспорта - личен и служебен
6
СПЕЦИАЛНО: Иван Демерджиев: Атанасова е пътувала с два паспорта -...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
3
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
4
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
5
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
6
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...

Още от: Други спортове

Два медала за България в първия ден на турнир за спортисти с интелектуални затруднения в Полша
Два медала за България в първия ден на турнир за спортисти с интелектуални затруднения в Полша
Валентин Джавелков спечели златото на държавното първенство по обездка Валентин Джавелков спечели златото на държавното първенство по обездка
Чете се за: 00:47 мин.
България ще бъде с мащабна делегация на Балканиадата по лека атлетика до 20 г. България ще бъде с мащабна делегация на Балканиадата по лека атлетика до 20 г.
Чете се за: 02:05 мин.
Севлиево открива шестото издание на „Седмица на колоезденето“ с богата спортна и музикална програма Севлиево открива шестото издание на „Седмица на колоезденето“ с богата спортна и музикална програма
Чете се за: 02:05 мин.
Спортни новини 06.07.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 06.07.2025 г., 12:25 ч.
България е домакин на европейското първенство по бейзбол U12 България е домакин на европейското първенство по бейзбол U12
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха на НАТО
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Сигнали за бомби в съдебните палати и в обществени сгради в много градове в страната Сигнали за бомби в съдебните палати и в обществени сгради в много градове в страната
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
След трагедията в Струма: Къде е табелата със забраната за къпане? След трагедията в Струма: Къде е табелата със забраната за къпане?
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Хамас разпусна правителството си, ще последва ли разоръжаване Хамас разпусна правителството си, ще последва ли разоръжаване
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Прокуратурата поиска постоянен арест за директора на ВиК –...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Делото "Ива" в Кочани може да продължи цял ден
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Репортерът на БНТ Варсен Такворян стана майка
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Еврокомисар предупреждава политиците да не се месят в спорта
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ