Българските състезатели продължават възхода си в световната ранглиста на FEI

Международната федерация по конен спорт (FEI) публикува актуалното издание на световната Longines Ranking за прескачане на препятствия, а новата класация носи отлични новини за българския конен спорт.

След силното представяне на международните турнири през последните седмици, редица български състезатели отбелязват сериозно изкачване в световната ранглиста.

Начело сред българските представители остава Елиза Чолакова, която вече повече от година и половина е №1 на България в световната ранглиста. С актив от 275 точки тя отбелязва ново впечатляващо изкачване – от 882-ро до 730-о място в света, вследствие на отличното си представяне през последните седмици, включително чистия паркур за българския отбор в Купата на нациите в Гърция и победата на Световната Купа CSI** -W в Царацово.

След нея се нареждат Константин Ван Дам – 875-о място (215 точки), Ивана Ангелова – 985-о място (180 точки), Антон Дацински – 1069-о място (155 точки), Росен Райчев – 1215-о място (125 точки).

Точки за световната ранглиста имат още Филип Велев, Димитър Атанасов, Деян Балчев, Андрей Гочев и Настасия Клац, което е още едно доказателство за все по-широкото присъствие на българските състезатели на международната сцена.

"Постигнатият прогрес е резултат от последователната работа на състезателите, техните треньори, собствениците на коне и клубовете, както и от все по-активното участие на българските ездачи в международния календар на FEI. Повишаването на позициите в световната ранглиста е ясен знак, че България продължава да затвърждава присъствието си на международната сцена в прескачането на препятствия. Българската федерация по конен спорт поздравява всички наши състезатели за отличното представяне и им пожелава още много успехи, нови класирания и достойно представяне под българския флаг", написаха от БФКС.