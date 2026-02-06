Българският футболен съюз участва в програмата за обмен FIFA UNITE

Българският футболен съюз взе участие в програмата за международен обмен на ФИФА – FIFA UNITE, насочена към споделяне на опит и добри практики между националните федерации и структурите на световната футболна централа.

В рамките на последните осем месеца БФС работи съвместно с отдел „Състезания“ на ФИФА, а в края на проекта бяха представени резултатите от извършената работа с презентация пред висшия мениджмънт на световната централа.

Програмата FIFA UNITE беше фокусирана върху обмена на информация и добри международни практики, свързани с организацията и провеждането на футболни турнири, както и с дейността и ролята на делегатите в състезателната система. В резултат на участието си в програмата БФС сформира специална комисия, чиято основна цел е имплементирането на утвърдени международни практики, както и разработването на допълнителни нормативни документи, практически указания и обучителни материали за повишаване качеството на организацията на футболните срещи и работата на делегатите.

През изминалата седмица по покана на ФИФА участие в специална аналитична сесия, посветена на организацията и провеждането на срещите от Световното клубно първенство и Купата на арабските нации на ФИФА, взе заместник изпълнителният директор на централата Добрин Гьонов.