Балкан надви Академик Бултекс 99 в първия си мач от НБЛ

Третият от миналия сезон Балкан надигра Академик Бултекс 99 с 87:66 (28:12, 23:17, 17:17, 19:20) като домакин в "Арена Ботевград" в среща от първия кръг в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ).

Домакините стартираха по-добре и поведоха с 14:6 след тройка на Димитър Димитров в средата на първата четвърт, а след 10 минути игра резултатът бе 28:12. Ботевградчани продължиха да доминират и до почивката, когато водеха с 51:29.

Последва оспорвана трета част, в която пловдивчани опитаха да се противопоставят по-успешно на Балкан, но домакините не позволиха намаляване на разликата и преди последния период авансът им бе 68:46. До края ботевградчани поддържаха преднината си и нямаха затруднения да стигнат до първата си победа в шампионата.

Димитър Димитров беше най-резултатен за Балкан със 17 точки и 4 борби. Илиян Пищиков отбеляза 15 точки, а Демонд Робинсън се включи с 14 точки и 8 борби.

Роджър Хемпфил се отчете с 14 точки и 4 борби, докато Обрад Томич завърши с 12 точки и 3 борби за Академик Бултекс 99.