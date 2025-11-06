БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Барселона изстрада равенството след голово шоу с Брюж

от Веселин Михайлов
Чете се за: 05:10 мин.
Спорт
Испанците на крачка от издънка срещу белгийците в Шампионска лига.

брюж барселона шампионска лига
Барселона и Брюж не успяха да разрешат спора помежду си в Шампионска лига. Двата тима сътвориха голово шолу след 3:3 в среща от четвъртия кръг, която се изигра на стадин "Ян Брейдел".

Футболистите на Ники Хайен могат да съжаляват за изпуснатия златен шанс, тъй като на три пъти се озоваха напред в резултата, но и в трите случая съставът на Ханзи Флик прояви характер. Имената си сред голмайсторите записаха Карлос Боржес и Николо Тресолди на два пъти, докато за испанците точни бяха Феран Торес и Ламин Ямал, а Христос Цолис си отбеляза автогол. Това бе достатъчно и за двата отбора да запишат първо равенство от началото на сезона в турнира на богатите.

Каталунците се намират на 11-то място във временното класиране със 7 точки, а "черно-сините" заемат незавидната 22-та позиция с 4. На 25 ноември Барселона ще пътува до Лондон за дуел с Челси, докато ден по-късно Брюж ще има визита на Спортинг Лисабон.

Домакините бяха на път да открият резултата още във втората минута. Христос Цолис накара Войчех Шчесни да спасява удар на първия.

6 минути по-късно белгийците шокираха своя съперник след многоходова атака. Карлос Боржес получи топката, напредна и асистира към нахлуващия Николо Тресолди, който засече и прати топката във врата, пазено от Шчесни.

В 8-та минута равенството вече бе изписано на светлинното табло след светкавичен отговор на гостите. Испанците откраднаха топката, а Фермин Лопес комбинира с Феран Торес. Последният отигра от движение на в наказателното поле и се разписа.

Последваха неточни удари на Лопес и Маркъс Рашфорд, като първият успя да удари гредата.

„Черно-сините“ отговориха на предизвикателството и усилията им се увенчаха с успех. Грешка в испанските редици позволи на Боржес да напредне с топката и да се озове очи в очи срещу полския страж, за да се разпише във вратата му за 2:1.

В средата на първото полувреме белгийският тим изпусна златна възможност за трети гол, но ударът на Ханс Ванкен не бе достатъчно коварен. Именно тогава Жул Кунде се отличи за испанците с шут в гредата.

Двата тима си размениха по един удар, като при втория Нордин Якерс се намеси при добра акция на Рашфорд. В края на първото полувреме Торес стреля по земя, а топката мина покрай левия страничен стълб.

При подновяването на играта вратарите и да двата тима трябваше да се намесват. Хоакин Сейс опита шут и изпробва рефлексите на Шчесни, който спаси. Дойде ред и на Ламин Ямал да се прояви малко след това с изстрел, отразен от Якерс.

В 61-та минута детето чудо на испанския футбол излезе на сцената. Лопес изведе Ямал, който прояви креативност, измъкна се зад защитата и с удар по земя матира Якерс по пътя към второто попадение на каталунците.

Головете тепърва и третият такъв за домакините падна в 64-та минута. Тогава пас на Ванакен бе оползотворен от Форбс, който прехвърли Шчесни.

„Синьо-черните“ получиха дузпа в 74-та минута след нарушение на Алехандро Балде. „Блаугранас“ обаче протестираха срещу това решение и последва преглед на ВАР, който отмени решението на Антъни Тейлър.

4 минути по-късно топката рикошира в Цолис и тя се отклони, за да навести вратата на Якерс. По този начин действащите шампиони в Ла Лига фиксираха равенството за трети път.

Драма не липсваше и в добавеното време, когато белгийският отбор ликуваше след четвъртия си гол. Ромеро Вермон се възползва от груба грешка на Шчесни и на празна врата отбеляза. Радостта на домакините не трая дълго, тъй като главният рефер прегледа попадението и го отмени за нарушение в началото на атаката.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Барслона #ФК Брюж

