Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса...
Чете се за: 03:52 мин.
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Гледайте Battle of Legends 23 – най-мащабното и зрелищно събитие по калистеника, провеждано у нас.

В рамките на предаването зрителите ще станат свидетели на пет професионални международни сблъсъка, които съчетават сурова физическа мощ, нечовешка издръжливост и прецизна техника.

Какво ще видите на арената?

Предаването пренася зрителите в епицентъра на действието, където на специално изградена кинематографична сцена едни срещу други се изправят титаните на съвременната калистеника.

Очакват ви пет двубоя, в които залогът е не само победата, но и международното признание:

Александър Ангелов срещу Фредерик Брикс: Българският лъв се изправя пред сериозно международно изпитание в битка на характери.

Мирослав Кръстев срещу Илай Бардуго: Сблъсък, в който волята и физическата подготовка се срещат в търсене на абсолютно надмощие.

Томас Посписил срещу Адриан Морено: Висш пилотаж в калистениката, демонстриращ динамика и контрол от световна класа.

Джонатан Гал срещу Виктор Костов: Експлозивност и техника от ново поколение в един от най-оспорваните дуели на вечерта.

Ярин Коен срещу Николас Кит: Битка до последен дъх, която показва границите на човешките възможности.

Battle of Legends 23 поставя калистениката под светлината на прожекторите като модерен, атрактивен и професионален спорт. Не пропускайте шанса да видите най-добрите атлети на планетата в битка за величие.

Гледайте Battle of Legends 23 - епизод 1 във видеото!

#Battle of Legends 23

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Трамвай дерайлира в Милано – двама души загинаха, близо 40 са ранени
Трамвай дерайлира в Милано – двама души загинаха, близо 40 са...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Диалогът Вашингтон – Техеран: Тръмп не е доволен от преговорите с Иран
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Васил Терзиев за решенията на ВАС за чистотата: Няма да подписваме договори под натиск
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Сигнал за сеч край "Петрова нива" – може ли...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Пакистан вече е "в открита война" с афганистанските талибани
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Ронан Учителя – един американец във Видин
Чете се за: 12:50 мин.
У нас
