Гледайте Battle of Legends 23 – най-мащабното и зрелищно събитие по калистеника, провеждано у нас.

В рамките на предаването зрителите ще станат свидетели на пет професионални международни сблъсъка, които съчетават сурова физическа мощ, нечовешка издръжливост и прецизна техника.

Какво ще видите на арената?

Предаването пренася зрителите в епицентъра на действието, където на специално изградена кинематографична сцена едни срещу други се изправят титаните на съвременната калистеника.

Очакват ви пет двубоя, в които залогът е не само победата, но и международното признание:

Александър Ангелов срещу Фредерик Брикс: Българският лъв се изправя пред сериозно международно изпитание в битка на характери.

Мирослав Кръстев срещу Илай Бардуго: Сблъсък, в който волята и физическата подготовка се срещат в търсене на абсолютно надмощие.

Томас Посписил срещу Адриан Морено: Висш пилотаж в калистениката, демонстриращ динамика и контрол от световна класа.

Джонатан Гал срещу Виктор Костов: Експлозивност и техника от ново поколение в един от най-оспорваните дуели на вечерта.

Ярин Коен срещу Николас Кит: Битка до последен дъх, която показва границите на човешките възможности.

Battle of Legends 23 поставя калистениката под светлината на прожекторите като модерен, атрактивен и професионален спорт. Не пропускайте шанса да видите най-добрите атлети на планетата в битка за величие.

Гледайте Battle of Legends 23 - епизод 1 във видеото!