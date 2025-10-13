БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 01:45 мин.
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:45 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

Бебе алпака се роди в зоопарка в Бургас (СНИМКИ)

бебе алпака роди зоопарка бургас снимки
В зоопарка в Бургас се роди бебе алпака. Малкото съкровище, появило се на 10 октомври, все още плахо и любопитно, събира първите си слънчеви лъчи и опознава новия си свят с нежни крачки, съобщават от парка.

Бебетата алпаки се раждат след около 11 месеца бременност и обикновено тежат между 6 и 9 килограма. Те започват да се изправят и ходят само няколко часа след раждането. В първите си дни се хранят изцяло с майчино мляко, а след няколко седмици започват да проявяват интерес и към тревата.

Алпаките са нежни, дружелюбни и изключително интелигентни животни, пишат още в поста си във Фейсбук от зоопарка. Вълната им е мека, топла и хипоалергенна – една от най-фините естествени влакна в света.

Снимки: Зоопарк Бургас

