Бебе алпака се роди в зоопарка в Бургас (СНИМКИ)

В зоопарка в Бургас се роди бебе алпака. Малкото съкровище, появило се на 10 октомври, все още плахо и любопитно, събира първите си слънчеви лъчи и опознава новия си свят с нежни крачки, съобщават от парка.

Бебетата алпаки се раждат след около 11 месеца бременност и обикновено тежат между 6 и 9 килограма. Те започват да се изправят и ходят само няколко часа след раждането. В първите си дни се хранят изцяло с майчино мляко, а след няколко седмици започват да проявяват интерес и към тревата.

Алпаките са нежни, дружелюбни и изключително интелигентни животни, пишат още в поста си във Фейсбук от зоопарка. Вълната им е мека, топла и хипоалергенна – една от най-фините естествени влакна в света.

Снимки: Зоопарк Бургас