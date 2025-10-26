Белинда Бенчич спечели турнира по тенис в Токио

Белинда Бенчич триумфира с титлата на Pan Pacific Open в Токио, след като победи Линда Носкoва с 6:2, 6:3 във финала. Това е втората ѝ титла от WTA тура, откакто швейцарката стана майка, и общо десета в кариерата ѝ.

Любопитното е, че преди точно десет години Бенчич игра първия си финал на същия турнир, но тогава загуби от Агнешка Радванска в два сета. Сега обаче 28-годишната олимпийска шампионка от Токио 2021 не остави съмнение в превъзходството си срещу младата чехкиня.

Бенчич вече спечели една титла и по-рано през сезона – в Абу Даби, едва десет месеца след раждането на първото си дете и по-малко от четири месеца след завръщането ѝ на корта след повече от година пауза.

„Чувствам, че Токио и Япония са щастливо място в кариерата ми. Винаги имам успех тук и просто обожавам да съм в тази страна“, сподели Бенчич след победата.

Бившата №4 в света се завърна в професионалния тенис през октомври 2024 г., когато бе паднала до №1213 в ранглистата. Само година по-късно тя вече е №13 в света и през лятото достигна до полуфиналите на Уимбълдън, където бе спряна от бъдещата шампионка Ига Швьонтек.

„Изключително се радвам, че отново съм в тура и мисля, че това се вижда в резултатите. Не бих могла да бъда по-щастлива, дори съм изненадана – това не беше планирано,“ каза още Бенчич.

За 20-годишната Линда Носкова това бе втори загубен финал за месеца, след поражението ѝ на China Open, като тя продължава да търси втората титла в кариерата си.