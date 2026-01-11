Aрина Сабаленка защити титлата си в Бризбейн

Водачката в световната ранглиста при жените Арина Сабаленка защити титлата си на турнира по тенис на твърди кортове в Бризбейн, Австралия от сериите WТА 500 с награден фонд 1,69 милиона долара.

На финала Сабаленка победи украинката Марта Костюк с 6:4, 6:3 за 79 минути и взе трофея за трети път след 2023 и 2025 година. За нея това е 22-а титла от WТА.

Това беше перфектна подготовка за 27-годишната беларускиня, която се стреми към трета титла за последните четири години на Откритото първенство на Австралия, което започва в Мелбърн на 18 януари.

„Първо, искам да поздравя Марта за невероятния старт на сезона. Надявам се , че ще се срещнем още много пъти на финали“, каза Сабаленка, която не е губила сет в пет мача срещу украинката.

За 23-годишната Костюк се овладя, която се стреми към втора титла на сингъл от WТА, игра на първия си финал от две години и общо четвърти в кариерата. Тя се мъчеше да сдържи сълзите си, докато говореше пред публиката в Бризбейн за условията в Украйна, където властите се борят да поправят отоплението и водоснабдяването, повредени от руските бомбардировки.

„Искам да кажа няколко думи за Украйна. Играя всеки ден с болка в сърцето си. Хиляди хора са без ток и топла вода в момента. Навън е минус 20 градуса, така че е много, много болезнено да се живее тази реалност всеки ден. Много е горещо в Бризбейн, така че е трудно да си го представим, но знаете ли сестра ми спи под три одеяла, защото е студено у дома", каза украинката.

