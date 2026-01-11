БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с...
Чете се за: 02:10 мин.
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:25 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:22 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

Елина Свитолина триумфира с титлата в Оукланд

Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Първа титла за украинката през сезона.

елина свитолина триумфира титлата окланд
Елина Свитолина спечели титлата на турнира в Оукланд. В новозеландския град украинката надделя над Синюй Ван с 6:3, 7:6(6) на финала. За поставената под №1 в схемата това е първи трофей за новия сезон и общо 19-и в WTA.

31-годишната тенисистка имаше известни проблеми срещу китайката само във втория сет, докато продължава подготовката си за Откритото първенство на Австралия след дълга пауза, но показа достатъчно качества и опит, за да се справи с 24-годишна си съперничка.

Чувството е невероятно да спечелиш още една титла, особено след не особено добрия край на миналия сезон“, каза украинката, която е три пъти четвъртфиналистка на турнира от Големия Шлем в Мелбърн.

Беше хубаво да имам трудни мачове тази седмица и да спечеля финала. Надявам се да мога да надградя върху това през останалата част от сезона“, добави тя.

Ван, която играеше на втория си финал на WTA, затрудни Свитолина в началото с някои дълбоки удари от основната линия, но твърде често грешеше и позволяваше на 13-ата в света да се справи.

Наблюдавана отстрани от съпруга си Гаел Монфис, Свитолина триумфира и се реваншира за загубата от Коко Гоф на финала през 2024 година.

# Синюй Ван #тенис турнир в Оукланд 2026 #Елина Свитолина

Полша грабна титлата от турнира Юнайтед Къп след оспорван финал срещу Швейцария
Полша грабна титлата от турнира Юнайтед Къп след оспорван финал срещу Швейцария
Иван Иванов стана вицешампион на турнира в Манакор Иван Иванов стана вицешампион на турнира в Манакор
Чете се за: 00:57 мин.
Даниил Медведев се затрудни в края, но успя да тримфира с титлата в Бризбейн Даниил Медведев се затрудни в края, но успя да тримфира с титлата в Бризбейн
Чете се за: 02:07 мин.
Александър Бублик спечели турнирa в Хонгконг и за пръв път в кариерата си влезе в топ 10 Александър Бублик спечели турнирa в Хонгконг и за пръв път в кариерата си влезе в топ 10
Чете се за: 02:02 мин.
Виктория Томова ще започне Откритото първенство на Австралия срещу американка Виктория Томова ще започне Откритото първенство на Австралия срещу американка
Чете се за: 00:50 мин.
Лидия Енчева остана втора в турнира "Били Джийн Кинг Къп" в Египет Лидия Енчева остана втора в турнира "Били Джийн Кинг Къп" в Египет
Чете се за: 00:50 мин.

Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Тежка катастрофа на пътя Разград-Попово, има загинал Тежка катастрофа на пътя Разград-Попово, има загинал
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Преди рулетката с мандатите: ГЕРБ, ПП и БСП няма да правят опити за...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Затруднено е движението по пътя Смолян-Девин, заради голямо...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София –...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Вятър със скорост над 150 км/ч. в Гърция събори дървета, повреди...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
