Без промяна за Виктория Томова в ранглистата на WTA

Виктория Томова запази своята позиция в ранглистата на WTA. Най-добрата българска тенисистка остава на 128-о място с актив от 557 точки.

Припомняме, че тази нощ 30-годишната софиянка потегли с победа на старта на квалификациите в Australian Open. Томова отказа американката Бернарда Пера с 1:6, 6:4, 6:0 за 89 минути на корта.

Прогрес в класацията записа друга българка – Лия Каратанчева. Тя се изкачи с едно място до 291-о с 225 точки.

Начело остава Арина Сабаленка с 10 990 точки. Представителката на Беларус продължава да води пред полякинята Ига Швьонтек с 8328 точки, а Коко Гоф от САЩ се върна на третата позиция с 6423.