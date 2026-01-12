БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 07:22 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Виктория Томова стартира с победа в квалификациите на Australian Open

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Поставената под номер 18 в пресявките българка победи американката Бернарда Пера с 1:6, 6:4, 6:0.

виктория томова стартира победа квалификациите australian open
Слушай новината

Първата ракета на България при жените Виктория Томова стартира с победа в квалификациите за Откритото първенство на Австралия по тенис.

30-годишната Томова, която поставена под номер 18 в пресявките за първия за годината турнир от Големия шлем в Мелбърн, победи американката Бернарда Пера с 1:6, 6:4, 6:0 за 89 минути на корта.

Българката загуби първия сет, след като допусна два пробива, но във втората част взе подаването на съперничката си в десетия гейм и изравни резултата. В третата част тя доминираше изцяло, не даде гейм на Пера и след серия от осем поредни части от края на втория и в третия сет затвори мача.

Във втория кръг Томова ще играе срещу Виктория Хрунчакова от Словакия, която е 219-а в световната ранглиста. Двете са се срещали пет пъти, като българката има три победи, но в последния мач загуби в третия кръг на квалификации на Откритото първенство на САЩ през 2022 година с 4:6, 4:6.

#Australian Open 2026 #Виктория Томова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
3
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
4
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
5
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
6
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
3
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Български тенис

Без промяна за Виктория Томова в ранглистата на WTA
Без промяна за Виктория Томова в ранглистата на WTA
Иван Иванов стана вицешампион на турнира в Манакор Иван Иванов стана вицешампион на турнира в Манакор
Чете се за: 00:57 мин.
Виктория Томова ще започне Откритото първенство на Австралия срещу американка Виктория Томова ще започне Откритото първенство на Австралия срещу американка
Чете се за: 00:50 мин.
Лидия Енчева остана втора в турнира "Били Джийн Кинг Къп" в Египет Лидия Енчева остана втора в турнира "Били Джийн Кинг Къп" в Египет
Чете се за: 00:50 мин.
Лидия Енчева ще се бори за титлата на турнир в Хургада Лидия Енчева ще се бори за титлата на турнир в Хургада
Чете се за: 01:35 мин.
Иван Иванов се класира за финала на тенис турнира в Манакор Иван Иванов се класира за финала на тенис турнира в Манакор
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на...
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Как да разпознаем фалшивото евро? Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.
България и еврото
Посланикът ни в Скопие: Властите в РСМ работят по случая с...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
АПИ: 424 машини обработват пътищата в страната
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Протестите в Иран не стихват
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Наградите "Златен глобус" с лек политически оттенък
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ