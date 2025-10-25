Бенчич и Носкова ще си оспорват титлата в Токио

Олимпийската шампионка от Токио 2020 и №5 в схемата Белинда Бенчич (Швейцария) и чехкинята Линда Носкова ще играят на финала на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA2 500 "Торай Пан Пасифик" в японската столица Токио с награден фонд от малко над 1 милион долара.

Бенчич спечели оспорвана битка с американката София Кенин - 7:6(5), 3:6, 6:2 за 2:15 часа.

Това е втори финал за швейцарката в Токио, 10 години след като тя стана вицешампионка едва на 18 години. Победата я изпраща и на 10-ия ѝ финал в кариерата и втори за сезона, след като триумфира на WTA 500 в Абу Даби през февруари.

В първия сет нямаше пробиви, а Бенчич спечели след тайбрек, но загуби втората част. В третия решителен сет тя поведе с 4:1 и след още един брейк затвори двубоя с първия си мачбол.

На финала утре Белинда Бенчич ще се изправи срещу Линда Носкова, след като Елена Рибакина (Казахстан) се оттегли преди полуфиналния им мач.