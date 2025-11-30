Бетис се наложи над Севиля в андалусийското дерби с голове след почивката

Бетис победи Севиля с 2:0 в андалусийското дерби от 14-ия кръг на Ла Лига. Сблъсъкът беше прекъснат в 88-ата минута при резултат 0:2, след като ядосаните привърженици на домакините започнаха да хвърлят предмети по терена. Pеферът Хосе Луис Мунуера Монтейро трябваше да изчака близо 15 минути, за да се успокои обстановката, но след подновяването на срещата нови голове не паднаха.

Пабло Форналс откри за гостите в 54-ата минута с решаващата асистенция на вратаря на тима Алваро Валес, който ритна силно от ръка. Топката тупна няколко пъти, първи я овладя Батиста Менди, но с гръб Форналс го атакува и я отне. След това бързият нападател елиминира още двама защитници и прати топката в мрежата.

В 69-ата минута Серхи Алтимира удвои преднината на „зелено-белите“, след като се оказа на точното място в наказателното поле и при добавка топката му дойде удобна на крака.

Домакините опитаха да върнат поне едно попадение, но в 84-ата минута ентусиазмът им беше охладен заради директен червен картон на Исаак Ромеро, който подсече в гръб Валентин Гомес. Аржентинецът Гомес му отне топката, Ромеро искаше фаул в тази ситуация, но не получи и се ядоса. При опита да си върне топката обаче влезе прекалено грубо в гръб и реферът Мунуера Монтейро нямаше избор, освен да му покаже червен картон.

В 87-ата минута съдията Хосе Луис Мунуера Монтейро най-напред спря мача, събра отборите в центъра на терена и поиска делегата да изпрати съобщение по радиоуредбата аз успокояване на страстите. След като това не се случи, реферът от категория на УЕФА реши да прибере и двата отбора в съблекалнята. И двамата треньори – Матиас Алмейда на Севиля и особено Маурисио Пелегрини на Бетис, настояваха срещата да бъде продължена, тъй като остават само две редовни минути. Футболистите бяха на същото мнение и отказваха да влязат в съблекалнята, където тримата съдии и делегата отидоха. Изчакал да се успокоят страстите за четвърт час, отправил още един път предупреждение за окончателна отмяна на срещата, Мунуера Монтейро поднови мача и той завърши нормално.

„Зелено-белите“ от Бетис триумфираха на стадион „Рамон Санчес Писхуан“ за втори пореден път и държат 5-ото място в Примера дивисион с 24 точки, с три повече от следващия Еспаньол. Домакините от Севиля с четири поражения в последните пет срещи остават на 13-а позиция с 16.