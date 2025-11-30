БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Националният отбор на България за жени е световен шампион...
Чете се за: 03:20 мин.
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част...
Чете се за: 02:00 мин.
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

Бетис се наложи над Севиля в андалусийското дерби с голове след почивката

Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
Страстите взеха връх в заключителните минути на срещата, която за малко да бъде прекратена.

Бетис
Снимка: БГНЕС
Бетис победи Севиля с 2:0 в андалусийското дерби от 14-ия кръг на Ла Лига. Сблъсъкът беше прекъснат в 88-ата минута при резултат 0:2, след като ядосаните привърженици на домакините започнаха да хвърлят предмети по терена. Pеферът Хосе Луис Мунуера Монтейро трябваше да изчака близо 15 минути, за да се успокои обстановката, но след подновяването на срещата нови голове не паднаха.

Пабло Форналс откри за гостите в 54-ата минута с решаващата асистенция на вратаря на тима Алваро Валес, който ритна силно от ръка. Топката тупна няколко пъти, първи я овладя Батиста Менди, но с гръб Форналс го атакува и я отне. След това бързият нападател елиминира още двама защитници и прати топката в мрежата.

В 69-ата минута Серхи Алтимира удвои преднината на „зелено-белите“, след като се оказа на точното място в наказателното поле и при добавка топката му дойде удобна на крака.

Домакините опитаха да върнат поне едно попадение, но в 84-ата минута ентусиазмът им беше охладен заради директен червен картон на Исаак Ромеро, който подсече в гръб Валентин Гомес. Аржентинецът Гомес му отне топката, Ромеро искаше фаул в тази ситуация, но не получи и се ядоса. При опита да си върне топката обаче влезе прекалено грубо в гръб и реферът Мунуера Монтейро нямаше избор, освен да му покаже червен картон.

В 87-ата минута съдията Хосе Луис Мунуера Монтейро най-напред спря мача, събра отборите в центъра на терена и поиска делегата да изпрати съобщение по радиоуредбата аз успокояване на страстите. След като това не се случи, реферът от категория на УЕФА реши да прибере и двата отбора в съблекалнята. И двамата треньори – Матиас Алмейда на Севиля и особено Маурисио Пелегрини на Бетис, настояваха срещата да бъде продължена, тъй като остават само две редовни минути. Футболистите бяха на същото мнение и отказваха да влязат в съблекалнята, където тримата съдии и делегата отидоха. Изчакал да се успокоят страстите за четвърт час, отправил още един път предупреждение за окончателна отмяна на срещата, Мунуера Монтейро поднови мача и той завърши нормално.

„Зелено-белите“ от Бетис триумфираха на стадион „Рамон Санчес Писхуан“ за втори пореден път и държат 5-ото място в Примера дивисион с 24 точки, с три повече от следващия Еспаньол. Домакините от Севиля с четири поражения в последните пет срещи остават на 13-а позиция с 16.

#Бетис #Севиля

Стабилен Димитър Митов при победа на Абърдийн в Шотландия
Стабилен Димитър Митов при победа на Абърдийн в Шотландия
Славко Матич: Сега е най-важното да се погледнем в очите Славко Матич: Сега е най-важното да се погледнем в очите
Чете се за: 01:22 мин.
Хулио Веласкес: Невероятно е, че имам това качество в състава Хулио Веласкес: Невероятно е, че имам това качество в състава
Чете се за: 01:50 мин.
Гледайте жребия за Мондиал 2026 на 5 декември по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте жребия за Мондиал 2026 на 5 декември по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:35 мин.
Интер спечели гостуването си на Пиза с голове на Лаутаро Мартинес Интер спечели гостуването си на Пиза с голове на Лаутаро Мартинес
Чете се за: 00:42 мин.
Левски сътвори наказателна акция срещу Септември Левски сътвори наказателна акция срещу Септември
Чете се за: 05:50 мин.

Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите? Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите?
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Отменено е частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Без договор от утре: Още три столични района остават без...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Мерки срещу туристическия наплив в Амстердам: Общината увеличава...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Картина на Рубенс, смятана за изгубена, е продадена за 2,3 милиона...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
