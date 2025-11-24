БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Без проблеми за Борислава Христова и Атинайкос в Гърция

Спорт
Баскетболната националка и нейните съотборнички с шеста победа в шампионата на южната ни съседка.

борислава христова атинайкос записаха трета поредна победа елита гърция
Борислава Христова и Атинайкос отметнаха още един съперник в елита на Гърция, записвайки шести пореден успех. Българката и нейните съотборнички нямаха проблеми при визитата си на Янина след 84:43 в мач от седмия кръг.

Христова започна в стартовата петица и допринесе за разгрома. Българската националка остана на крачка от преминаването на двуцифрената точкова бариера. Крилото завърши с 8 точки, 3 борби, 1 асистенция и 2 откраднати топки за 16 минути в игра. При стрелбата си тя бе 1/2 от близко разстояние и 2/4 зад дъгата.

Баскетболистките на Стела Калциду имат шест победи и една загуба в елита на южната ни съседка. На 30 ноември (неделя) Христова и компания ще приемат Проетас Вула.

Гостите взеха нещата в свои ръце още през първото полувреме, спечелено с 40:24. След паузата участникът в Еврокъп отново доминираше и това бе всичко.

Робин Паркс отбеляза 12 точки за Атинайкос.

